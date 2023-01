Melegek és homoszexualitás - mit is mondott pontosan Ferenc pápa?

Ferenc pápa felszólította az ilyen törvényeket támogató katolikus püspököket, hogy fogadják be az LMBTQ-embereket az egyházba. Ferenc pápa kedden az Associated Pressnek adott interjújában érintette a témát az NBC News cikke szerint.

"Homoszexuálisnak lenni nem bűncselekmény" - fogalmazott, ugyanakkor elismerte, hogy vannak olyan katolikus püspökök világszerte, akik igyekeznek kriminalizálni a melegséget, illetve támogatják az LMBTQ-emberek diszkriminációját.

Meg kell adni a melegeknek a méltóságot

Ő maga is

vallási értelemben vett bűnként

hivatkozott a homoszexualitásra, de arról is beszélt, hogy a püspökök viselkedésének kultúrájukban gyökerező okai vannak. Azt mondta, hogy különösen a püspököknek kell átesniük a változás folyamatán, hogy elismerjék mindenki méltóságát.

Ferenc pápa úgy fogalmazott,

azzal a gyengédséggel kellene a püspököknek a melegek felé fordulnia, amivel Isten is kezeli népét.

Jelenleg a világ 67 országában - nem vallási, hanem törvényi értelemben - bűn a homoszexualitás, 11 államban akár halálbüntetéssel is sújthatják a melegeket. Ahol ez nem is fenyegeti őket, ott is üldözik, diszkriminálják az LMBTQ-embereket, akik gyakran erőszak áldozatai.

Az ENSZ többször felszólította az érintett államokat a homoszexualitást büntető törvények büntethetővé tevő törvények megszüntetésére, mivel ezek sértik a magánélethez való jogot és a diszkriminációmentességet, valamint megszegik az országok nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit arra, hogy minden ember emberi jogait megvédjék, függetlenül szexuális irányultságuktól vagy nemi identitásuktól.

KAPCSOLÓDÓ Ferenc pápa aláírta lemondó nyilatkozatát már korábban Már 2013-ban aláírta lemondó nyilatkozatát Ferenc pápa arra az esetre, ha súlyos és állandó egészségi problémák...

Mind Isten gyermekei vagyunk

Az ilyen törvényeket "igazságtalannak" nyilvánítva Ferenc kijelentette, hogy a katolikus egyháznak dolgoznia kell a megszüntetésükön. A Katolikus Egyház Katekizmusát idézve azt mondta, a melegeket be kell fogadni és tiszteletben kell tartani, nem szabad marginalizálni vagy diszkriminálni őket.

"Mindannyian Isten gyermekei vagyunk.

Isten úgy szeret minket, ahogy vagyunk,

és azért az erőért, amellyel mindannyian küzdünk a méltóságunkért" - mondta Ferenc az AP-nek a Vatikánban.

A diszkrimináló törvények gyakoriak Afrikában és a Közel-Keleten, vagy a brit gyarmati időkből származnak, vagy az iszlám jog ihlette őket. Egyes katolikus püspökök határozottan kiálltak ezek mellett, mivel összhangban vannak a Vatikán tanításával, amely a homoszexuális tevékenységet "eredendően rendellenesnek" tartja, míg mások az alapvető emberi méltóság megsértéseként a törvények hatályon kívül helyezésére szólítottak fel.

Más a bűn és más a bűncselekmény

2019-ben sokan várták Ferenc pápától, hogy a homoszexualitás kriminalizálását ellenző nyilatkozatot ad ki egy emberi jogi csoportokkal folytatott találkozón, melyen ezeket a törvényeket, illetve a konverziós terápiákat tárgyalták volna meg. Végül a csoport a Vatikán második számú vezetőjével találkozott helyette, aki megerősítette, hogy minden ember méltóságát tiszteletben kell tartani, és tiltakozni kell az erőszak minden formája ellen.

Ferenc kedden azt mondta, hogy a homoszexualitással kapcsolatban különbséget kell tenni a bűn és a bűncselekmény között.

"Homoszexuálisnak lenni nem bűncselekmény, de bűn. A kettő között különbséget kell tenni. Az is bűn, ha szeretetlenek vagyunk egymás iránt" - fejtette ki.

KAPCSOLÓDÓ LMBTQ-aktivistákat ítéltek halálra Iránban A 31 éves Zahra Seddiqi Hamedanit és a 24 éves Elham Choubdart "korrupció" vádjában találta bűnösnek egy bíróság.

Nyitott az LMBTQ-közösség felé

A katolikus tanítás szerint a melegekkel tisztelettel kell bánni, a homoszexuális cselekedetek azonban "eredendően rendellenesek". Ferenc nem változtatta meg ezt a tanítást, de pápaságának egyik jellemzője az LMBTQ-közösség felé való közeledés. 2013-ban amikor egy állítólag meleg pappal kapcsolatosan kérdezték, úgy felelt:

"ki vagyok én, hogy ítélkezzek?".

Buenos Aires érsekeként támogatta, hogy jogi védelmet biztosítsanak az azonos nemű pároknak, ami alternatívája a melegházasság jóváhagyásának, amelyet a katolikus tanítás tilt.

Mindezek ellenére Ferencet a katolikus LMBTQ-közösség kritizálta a Vatikán 2021-es rendelete miatt, amely szerint az egyház nem áldhatja meg az azonos neműek egyesüléseit, "mert Isten nem áldhatja meg a bűnt".

KAPCSOLÓDÓ Pedofilellenes törvény: 13 ország ellene, 13 nem Szerdán Áder János értékelése nyomán eldőlt, hogy kihirdetik a pedofil bűnelkövetőkkel kapcsolatos magyar törvényt....

A Vatikán mindent nem ír alá

A Vatikán 2008-ban elutasította ugyanakkor egy olyan ENSZ-nyilatkozat aláírását, amely a homoszexualitás dekriminalizálására szólított fel. Érvelésük szerint a szöveg túlmutat az eredeti kereteken, és problémásnak tartott, szexuális irányultságról és nemi identitásról szóló megfogalmazásokat is tartalmaz. Egy akkori nyilatkozatban a Vatikán sürgette az országokat, hogy kerüljék el a melegekkel szembeni igazságtalan diszkriminációt, és szüntessék meg az ellenük hozott büntetéseket.

Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni média