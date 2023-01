Európai Unió: utolsó figyelmeztetés a TikToknak

A biztos mindezt azzal indokolta, hogy a platformot rengetegen használják a leginkább sérülékeny fiatalok közül - írja a hvg.hu.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament még 2022 tavaszán állapodtak meg az illegális, valamint a hamis online tartalmak terjedésének hatékony kezelését és az alapvető jogok védelmét a digitális térben védelmező új szabályokról (DSA).

A Reuters most arról ír, hogy

A jogszabály célja a fentiek mellett az is, hogy javítsa a tartalom moderálását a közösségi oldalakon, valamint átláthatóbb legyen, hogy bizonyos tartalmakat miért távolítottak el, és hogyan célozzák meg a hirdetők a felhasználókat.

Thierry Breton, belső piacért felelős uniós biztos Sou Ce Chew-nak, a TikTok vezetőjének azt mondta, a platformnak már jóval a szeptember 1-jei határidő előtt be kell tartania az új szabályozást. A DSA lehetőséget ad az EU számára, hogy a cégeket az éves árbevételük 6 százalékáig terjedő pénzbírsággal sújtsa, végső esetben pedig akár a piacról is kitilthatja őket.

Erre válaszul Caroline Greer, a TikTok szóvivője a Twitteren azt írta, a vállalat elkötelezett a GDPR, a DSA és más egyéb szabályok betartása mellett.

Good exchange between @shouchew & Commissioner @ThierryBreton today. We welcomed the opportunity to reiterate our commitment to the #DSA. We also outlined our efforts to ensure compliance with the GDPR & the Code of Practice on Disinformation. The safety of our users is paramount https://t.co/GpUgcg6UuR — Caroline Greer (@CarolineGreer) January 19, 2023