Drámai videó az elpusztult Szoledárból

A függetlenségét egyoldalúan kikiáltó, tavaly szeptemberben pedig illegálisan Oroszországhoz csatolt Donyecki Népköztársaság vezetője Szoledár városában járt, amelynek elfoglalását január 11-én jelentette be a küzdelmek oroszlánrészét vívó Wagner-csoport.

A Pusilin által a nyilvánosságra hozott videón látszik, hogy a - jellemzően orosz - tűzérségi támadások szinte a földdel tették egyenlővé a várost - írta a Portfolio.

Ukrajna még nem ismerte el Szoledár orosz kézre kerülését, és egy vasárnapi vezérkari jelentés szerint lövések érték pozícióikat a környéken.

Dennis Pushilin, the head of the Donetsk region, has visited Soledar - a suburb of Bakhmut recently captured by Wagner PMC and the Russian army. pic.twitter.com/ehfmW5MNeG — Venik (@venik44) January 23, 2023