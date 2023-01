Kötelező sorkatonai szolgálat: nőknek is, Európában is – grafikon

Tajvanon a kormány 2022. december végén jelentette be, hogy négy hónapról egy évre emeli a kötelező katonai szolgálat idejét. Ezzel együtt megemelik a kiskatonák illetményét is, ami így már több mint havi 850 dollár, vagyis majdnem annyi lesz, mint a minimálbér. A 2024 elejétől életbe lépő új sorkatonai időszak a 2005 után született férfiakra vonatkozik majd. A döntést azzal indokolta a tajpeji vezetés, hogy Kína egyre jobban fenyegeti a szigetországot – írja a Statista, amely a témával kapcsolatban egy körképet is készített.

Az összeállítás szerint a világon még mindig majdnem harminc olyan ország van, ahol létezik a kötelezően letöltendő katonai szolgálat. Ezek közül a leghosszabb ideig Észak-Koreában kell szolgálni: a brit The Guardian szerint a férfiaknak 10 a nőknek pedig 7 évet kell katonáskodniuk. Az Indian Express azonban úgy értesült, hogy a kommunista Koreában a férfiaknak 8, míg a nőknek 5 év a kötelező katonai szolgálat ideje.

Izraelben is besorozzák a férfiakat és a nőket.

A 18. életévét betöltő minden zsidó, drúz és cserkesz származású izraeli állampolgárnak kötelező a fegyveres szolgálat. Ennek ideje a férfiak esetében 32, a nőknél 24 hónap.

Egyiptomban is van sorkatonaság, de csak a férfiaknak kell bevonulniuk 18 és 30 éves koruk között, a szolgálat ideje pedig három év.

Az Észak-Koreával jogilag még mindig hadban álló Dél-Koreában ugyancsak besorozzák a fiatalokat, 18-tól 21 hónapig tartó időre. Itt azonban van némi könnyítés.

A szórakoztatóiparban dolgozók ugyanis 30 éves korukig halaszthatják a bevonulást.

A népszerű K-Pop együttes, a BTS legidősebb tagja, Jin épp nemrég húzott bakancsot a dél-koreai hadseregben.

Európában három skandináv állam, Svédország, Norvégia, illetve Finnország is fenntartja még a sorkötelezettséget, és Törökországban ugyancsak kötelező bevonulniuk a fiatal férfiaknak.

Míg a legtöbb, a sorkatonaságot fenntartó ország csak férfiakat hív be, néhány helyen, köztük – a már említett Észak-Korea és Izrael mellett – Norvégiában, Svédországban, Eritreában és Mozambikban nőket is kiképez a hadsereg. Mennyi ideig tart a kötelező katonai szolgálat? Fotó: Facebook/Statista

(A nyitókép illusztráció.)

Nyitókép: MTI/EPA/Miguel Gutierrez