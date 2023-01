Még több brit nehézfegyver Ukrajnának

Ukrajna 14 Challenger 2 harckocsit kap Nagy-Britanniától, és a fegyverszállítási csomagban szerepel "hozzávetőleg harminc" AS90 típusú nagyméretű önjáró löveg is.

A Challenger 2 brit tervezésű és gyártású, 120 milliméteres löveggel felszerelt, 75 tonna össztömegű harmadik generációs harckocsi, amely 1998 óta áll hadrendben a brit hadseregben.

The Prime Minister of the UK @RishiSunak has officially announced that ?? will send to ??:

- A squadron of 14 Challenger 2 tanks

- Around 30 AS90s 155mm self-propelled guns

The UK will begin training the Ukrainian Armed Forces in the coming days — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) January 15, 2023