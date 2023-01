Kaiser Ferenc az új orosz szuperfegyverről: nukleáris fejjel is szerelhető, és nincs ellene védelem

Ami a Cirkonról biztosan tudható, hogy torlósugár-hajtóművel van felszerelve, aminek köszönhetően a sebessége – nyugati lokátorbemérések alapján – a hangsebesség kilencszeresét, vagyis a 10 000 kilométer/órát is elérheti.

Kaiser Ferenc véleménye szerint

az ilyen extrém sebesség ellen lényegében nincs védelem.

Összehasonlításképp, a nyugati (manőverező) cirkálórakéták döntő többsége hangsebesség alatti, tehát 1000-1200 km/órára képesek. Az oroszok előző generációs, Onyx nevezetű robotrepülőgépét a nyugati hadihajók fejlett védelmi rendszerei nagy valószínűséggel képesek lelőni, a Cirkon ellen azonban egyelőre nincs védelem.

A szakértő azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az extrém sebesség miatt a precizitása kérdéses, hiszen egy minimális tévedés akár több száz méter pontatlansághoz vezethet. Bár az oroszok szerint a világ legpontosabb fegyveréről van szó, az ukrajnai háborúban az orosz fegyverrendszerek messze nem úgy teljesítenek, ahogyan azt Moszkva korábban állította – jegyezte meg az NKE docense, aki szerint vélhetően nagy méretű célpontokat, mondjuk egy amerikai repülőgéphordozót nagy biztonsággal eltalál.

A Cirkont elsősorban felszíni hadihajók elleni támadásra fejlesztették ki, de programozástól függően szárazföldi célpontok – főként épületek – ellen is bevethető. Ami a robbanófejet illeti, Kaiser Ferenc szerint kicsit ellenmondásosak az adatok, de 300 és 500 kiló közötti lehet, amit viszont határozottan jeleztek, és a NATO is ezt valószínűsíti, hogy nukleáris robbanófejjel is szerelhető, magyarán

atomtöltet célba juttatására is alkalmas.

A szakértő szerint a Cirkon mindenképp minőségi ugrást jelent Oroszország számára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi karának docense azt is megjegyezte, hogy az Admiral Gorskov ugyan most futott ki, de állítólag már több orosz hadihajón szolgálatba állították az új fegyverrendszert, tehát bizonyos rakétás csatacirkálókon, illetve több tengeralattjárón is, hiszen egy speciális kapszulába téve ezekről is indítható a Cirkon.

Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium