Újabb feszültség a sepsiszentgyörgyi Petőfi-szobor ügyében

Kifogásolja a Sepsiszentgyörgyön felállítandó Petőfi-szobor kiválasztására felkért szakmai zsűri, hogy az önkormányzat lakossági nyomásra új pályázatot ír ki a köztéri alkotásra.

Petőfi Sándor köztéri szobrát július végén avatnák fel a székelyföldi Kovászna megye székhelyén a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi-emlékév záróeseményeként.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat által kiírt pályázatra hat pályamű érkezett, a szakmai zsűri Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész alkotását ítélte a legjobbnak, aki hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit. A nyertes pályaművet azonban számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon, ezért az önkormányzat decemberben bejelentette: új pályázatot ír ki.

Vetró András szobrászművész, a zsűri egyik tagja a helyi Háromszék napilapnak azt mondta: a döntéssel hitelét vesztette a szakmai zsűri, amelynek tagja volt még Bocskay Vince szobrász, Jánó Mihály és Bordás Beáta művészettörténész, valamint Czimbalmos-Kozma Csaba városgondnok.

Vetró András hozzátette: Petőfi Sándor emblematikus alakját nagy kihívás újszerűen megmintázni, megítélése szerint Gergely Zoltánnak sikerült. "Nem volt helyes lépés engedni az utca nyomásának, és új pályázatot kiírni" - idézte a Háromszék internetes oldala a kézdivásárhelyi művészt, aki nem kíván az új elbíráló bizottság tagja lenni.

A sepsiszentgyörgyi városvezetés azzal indokolta az új kiírást, hogy az eredeti nem a szabadságharcos, forradalmár Petőfit helyezte előtérbe, hanem az egész embert, így az új kiírás megköveteli a költőre és korára jellemző jegyek megjelenítését. "Egy szakmai grémium által meghatározott sorrendet soha nem fogok megváltoztatni, de a lakosság véleményét is szeretném figyelembe venni" - írta korábbi közleményében Antal Árpád polgármester.

A július 31-ére tervezett szoboravató a Háromszéken is meghirdetett Petőfi-emlékév zárómomentuma lenne. Ez január elsején kezdődött a költő születésének 200. évfordulója alkalmából, és halálának évfordulóján zárul. Az emlékév keretében a székelyföldi múzeumok több kiállítást is terveznek, az 1848-as forradalom ereklyéit és a költő életét is bemutatják Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában.

Nyitókép: Petőfi Sándor portréja, Barabás Miklós litográfiája; 1848 (Wikipédia)