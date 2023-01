Árulkodó adat érkezett a kínai Covid-helyzetről

Csaknem egy tucat kínai nagyvárosból jelentették a metróhasználat helyreállását, ami annak a jele lehet, hogy a koronavírus-fertőzések úgynevezett "kilépési hulláma" már elérhette a csúcspontját egyes városi területeken – írja a Bloomberg alapján a Portfolio.

Sanghaj, Kanton (Kuangcsou), Sencsen és Nanking is azon metropoliszok közé tartozik, amelyek az elmúlt héten az utazások számának fellendüléséről számoltak be. Peking, Csengcsou és Csungking városában a már korábban elkezdett növekedni a metróhasználat, illetve a forgalmi torlódások száma is megemelkedett a december közepe körül elért mélyponthoz képest.

A koronavírus-fertőzések száma december elejétől kezdett el országszerte megugrani Kínában, mikor a kormány hirtelen megszüntette a szigorú korlátozásokat és a tesztelési követelményeket. Az újranyitás kezdetben visszaesést okozott a forgalomban, mivel a fertőzött emberek otthon maradtak, mások pedig megpróbálták elkerülni a megbetegedést, de ezek az adatok azt jelezhetik, hogy a járványcsúcson túljuthattak sok helyen.

A holdújév, a január 21-én kezdődő hétnapos ünnep előtti következő hetek fontosak lesznek annak felmérésére, hogy mennyire széles körű a mobilitás fellendülése, mivel kínaiak százmilliói térnek vissza szülővárosukba. Az ünnep előtti és utáni utazások a világjárvány kitörése óta jelentősen visszaestek, de a belföldi utazási korlátozások teljes feloldása azt jelenti, hogy sokkal többen próbálhatnak meg hazautazni az ünnepekre.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej