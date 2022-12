Boris Becker szabad, és máris újra milliomos lehet

A brit hatóságok csütörtökön helyezték szabadlábra az 55 esztendős Boris Beckert, aki 2012 óta Nagy-Britanniában élt. Az adósságokban úszó Becker 2017-ben jelentett személyi csődöt, miután hátralékba került egy hárommillió fontos (több mint 1,3 milliárd forintos) jelzáloghitel törlesztésével. A háromszoros wimbledoni győztest áprilisban ítélte egy londoni bíróság két és fél év szabadságvesztésre, miután fedezetként felhasználható vagyoneszközök elvonásában, ingatlanvagyon bevallásának kétrendbeli elmulasztásában és adósságkötelezettségek eltitkolásában bűnösnek találta.

Becker nyolc hónap letöltése után elhagyhatta a börtönt, de távoznia kellett Nagy-Britanniából.

Az egykoron a világ legjobbjai között számon tartott teniszezőnek azonban egyáltalán nem kell aggódnia jövőjéért.

Az immár teljesen bizonyos, hogy Becker szabad ember, az Angliában kiszabott büntetés hátramaradt részét Németországban nem kell letöltenie. Piaci értéke pedig olyan magas, amilyen már rég nem volt, nem kizárt, hogy ismét milliókat kereshet.

A börtön utáni életről már maga is gondoskodott. A Bunte magazin értesülése szerint egy német televízió több részből álló nagy interjút tervez vele, és ezért visszatérését kamerával végigkísérte. Ezen állítólag látható, ahogy londoni Huntercombe börtönt elhagyja, és többen várnak rá, köztük a ProSiebenSat.1 televízió szerkesztőségi vezetője, valamint ügyvédei.

Mint ahogy a hírek szerint milliós gázsi is.

Az interjúsorozat iránt egy brit adó is érdeklődött. A hírek szerint a ProSieben csak az egyik televízió lenne, de bejelentkezett az Apple TV+ is, amely egy két részből álló dokumentumfilmet tervez. A film több egészen személyes interjút is tartalmaz, az utolsó közvetlenül bebörtönzése előtt készült.

Ezenkívül a televízió egyrészt bemutatja a sokszoros wimbledoni győztes sikeres karrierjét, de Becker nem ritkán rendkívül zűrös magánéletét is. Megszólnak családtagok, valamint a nagy "kísérők", köztük John McEnroe, Björn Borg és Novak Djokovic, akinek Becker egy ideig edzője is volt.

De a hírek szerint nem kell aggódnia szakmai jövőjéért sem. A Német Tenisz Szövetség (DTB) alelnöke, Dirk Hordorff a Bildnek már hetekkel ezelőtt kijelentette:

a szövetség kapui mindig nyitva állnak Boris Becker előtt.

Ha letöltötte büntetését, semmi nem szól az ellen, hogy a szövetségben ismét tisztséget vállaljon – fogalmazott az alelnök.

Boris Becker 2017 és 2020 között már dolgozott a szövetségben, akkor a férfitenisz-részleg vezetője volt, de 2020-ban időhiányra hivatkozva búcsúzott. Hordorff nem tartja kizártnak, hogy ugyanezt a funkciót töltse be újra, de más tisztség is szóba jöhet.

"Boris maga választhatja meg az állást" – jelentette ki az alelnök. Boris Becker volt német teniszcsillag és partnere, Lillian de Carvalho érkezik Becker perének tárgyalására a southwarki koronabíróságra 2022. március 22-én. MTI/EPA/Andy Rain

Várható bevételeit pedig közvetve jelenlegi partnere, az afrikai származású, Sao Tomé és Príncipe szigetén született Lilian de Carvalho Monteiro kezeli majd, aki erre külön céget hozott létre.

Mivel a jelenleg már zajló csődeljárás miatt Becker céget nem vezethet, a pénzügyek kezelése Lilian neve alatt zajlik.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain