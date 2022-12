A háború miatt eltörölnek egy munkaszüneti napot Dániában

A dán balközép és jobbközép pártok koalíciója megállapodott egy munaszüneti nap eltörlésében, ugyanis a koalíció egyik prioritása, hogy három évvel korábban elérje a NATO által kitűzött célt, és a GDP két százalékát költse a védelmi kiadásokra – írta a napi.hu a BBC alapján.

A szociáldemokrata miniszterelnök, Mette Frederiksen be is jelentette, hogy a kormány eltörli a 11 dán munkaszüneti nap egyikét, a termelékenység és a gazdasági aktivitás fellendítésének reményében. A rendelkezés áldozata valószínűleg a Store Bededag (Nagy Imanap) lesz, amely minden évben a húsvét utáni negyedik vasárnapot megelőző péntekre esik, és 1686-ban vezették be munkaszüneti napként.

A lelkészek szövetségének elnöke, Pernille Vigso Bagge "szomorúan" fogadta a nap elvesztésének perspektíváját, és azt mondta, hogy az ünnepnap megszüntetése "logisztikai rémálom" elé állítja a papokat és a konfirmációra várókat, mivel a Store Bededag hagyományosan a nagy konfirmáció napja.

Az ünnep eltörléséről szóló döntésről kérdezve a miniszterelnök asszony annyit mondott: "Európában háború van, és meg kell erősítenünk a védelmünket. Ehhez pedig mindenkinek egy kicsit többel kell hozzájárulnia".

Nyitókép: Pixabay