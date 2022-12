Indiai-kínai határvita: hirtelen előkerült videó bizonyítja, több az összecsapás az ismertnél

A videót Arunácsal Pradesben készíthették egy, a konfliktust és annak környékét jól ismerő indiai katonatiszt szerint. A hegyi határvidéken rögzített összecsapásra 2021. szeptember 28-án kerülhetett sor.

Az nem tiszta, ki készítette és osztotta meg a videót, az viszont tény, hogy azután kezdett el terjedni, hogy az indiai védelmi minisztérium megerősítette: december 9-én, pénteken is összecsapásra került sor az indiai és a kínai hadsereg között ezen a vidéken, írja a CNN.

Ez látható a videón

A képsoron egy hegyes vidék látható, melyen zöld felületek vannak, nem köszönthetett be tehát még a tél a videó készültekor. A két ország katonáit drótkerítés választja el, ennek ellenére azonban rögtönzött fegyverekkel, botokkal és fémrudakkal csapnak össze.

Az indiaiak időnként téglákat vagy köveket dobnak át a kínaiak oldalára, de mindkét oldal harcosai fel vannak fegyverezve.

Az indiaiak végül átjutnak a drótkerítésen, aminek hatására a kínaiak meghátrálnak és alacsony fal mögé vonulnak vissza, az indiaiak pedig üdvrivalgással fogadják ezt. Az indiai katonai forrás szerint határátlépések gyakran előfordulnak, mivel a két fél eltérően látja a határt.

A CNN-nek nyilatkozó több szakértő egyetértett abban, hogy a videó nem egy nemrégiben történt összecsapást ábrázol, mivel nem látszik rajta hó, betekintést nyújt azonban a folyamatos feszültségekbe, amelyekről a hatóságok nem beszélnek.

"Ez jól szemlélteti, hogy

milyen gyorsan elfajulhatnak a dolgok,

ha nem sikerül csökkenteni a feszültséget a két fél között" - mondta Sushant Singh, a Center for Policy Research, egy indiai agytröszt vezető munkatársa.

Állandó a feszültség a határ mellett

A 3379 kilométeres határ állandó feszültségforrást jelent, mivel a két fél nem ért egyet abban, hol húzódik és állandóan átlépik, illetve áthelyezik azt. Nagyon sok az emberáldozatot nem követelő összecsapás, 2020 júniusában ugyanakkor legalább 24 katona halt meg egy nagyobb összecsapásban. Szakértők szerint ugyanakkor az azóta bekövetkezett összecsapásokat eltusolják: ha nem történik semmi drámai, az indiaiak úgy vélik, nem érdemes bevonni a vezetést.

Kivételt jelentett a múlt pénteki összecsapás, mellyel kapcsolatosan mindkét fél a másikat hibáztatja azzal, hogy átlépte a határt.

Annak helyszíne is fontos: Tawang buddhista város, egy olyan kolostornak ad otthont, amely nagy szerepet játszik a tibeti belpolitikában.

Haza üzenhet a videóval az indiai feltöltő

Szakértők szerint a most az interneten megjelent videót azért töltötték fel a világhálóra, hogy India narratíváját erősítse: Modi indiai elnököt és kormányát már korábban is vádolták azzal, hogy nem lép fel elég határozottan Kínával szemben. Talán Indiának szól az üzenet - de közben rávilágít arra is, milyen körülmények uralkodhatnak a határvidéken.

Kínai és indiai tisztviselők az elmúlt években

számos megbeszélést folytattak,

Kína pedig 2021-ben egy kölcsönös kivonulási megállapodás keretében kivonta csapatait és lebontotta a határ menti infrastruktúrát. A fejlődés azonban azóta megrekedt, és a kapcsolatok tovább romlottak, mivel India közelebb került az Egyesült Államokhoz, míg az amerikai-kínai kapcsolatok új mélypontra süllyedtek.

Nyitókép: Youtube