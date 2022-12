Két vállra fektette az Egyesült Királyságot a tél: reptereket zártak le a hó miatt

A Stanstednek törölnie kellett minden járatot az időjárási körülmények miatt, a Gatwick szóvivője pedig azt közölte a Euronews szerint, hogy egészségi és biztonsági okok miatt, valamint a gépek jégtelenítése miatt kényszerül járattörlésekre.

A Heathrow és a Gatwick utasai több mint 50 járat törlésével kellett, hogy szembesüljenek, erre a kifutók jegesedése és a nagy köd miatt volt szükség. A pórul járt utasok szállást és élelmiszert is kaptak.

Snowed in at Stansted Airport. @Ryanair flight FR2328 to Madrid, due to depart at 19:55. Now 22:00. Pilot explains that weather has collapsed company comms, so struggling to confirm cancellation. And also that a hotel might not be covered? Hope that's not true. pic.twitter.com/hRpBVFnPT6 — Jake Threadgould (@jakethreadgould) December 11, 2022