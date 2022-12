Drasztikus büntetés vár mostantól a gyorshajtókra Ausztriában

Új törvénycsomagot terjesztenek elő Ausztriában a Standard tudósítása szerint. Ennek alapján ideiglenesen, súlyosabb esetben pedig véglegesen is elkobozhatják a száguldozók autóit.

A Telex.hu azt írja, a szabályozás lényege, ha valaki 60 km/órával gyorsabban megy, mint a városi sebességhatár (50 km/óra) – azaz 110-zel vagy annál többel közlekedik a városban –, vagy 70 km/órával gyorsabban, mint az autópályán megengedett legnagyobb sebesség, azaz 200-nál többel, annak két hétre lefoglalják az autóját. Leonore Gewessler klímaminiszter szerint ugyanis ilyen sebességnél egyik vezető sem képes már kontroll alatt tartani a járművet.

A lefoglalás idején megnézik, történt-e már hasonló esete az illetőnek. Ha igen, akkor elveszik a gyorshajtó autóját. Már az első esetnél véglegesen elkobozzák a kocsit, ha a gyorshajtás városban nyolcvannal vagy a sztrádán kilencvennel haladja meg a megengedett legnagyobb sebességet, illetve ha valaki 220-nál gyorsabban megy az autópályán.

A miniszter szerint az extrém száguldás hívei számára az autó „szent tárgynak” tekinthető, így

jelentős visszatartó ereje lesz annak, ha ezt véglegesen elvehetik tőlük.

A véglegesen elkobzott autókat árverésre bocsátják, és a bevétel 70 százaléka a közúti közlekedésbiztonsági alapba, 30 százaléka az illetékes önkormányzathoz kerül. A jármű elkobzása mellett még jelentős pénzbírságot is kell fizetni, valamint a jogosítványt is bevonják, nehogy egy másik autóval folytatódjon a száguldozás.

Ausztriában azokat is bírságolják, akik nem tartják be a kötelező követési távolságot. Ha a kamera azt rögzíti, hogy a követési távolság nagyon rövid (0,2 vagy több, de kevesebb, mint 0,4 másodperc, azaz 130 km/óránál 7 m és 14 m között van), akkor jön a bírság. Ha pedig 0,2 másodpercnél kisebb a távolság (130 km/órűánál kevesebb, mint 7 m) a bírságon felül legalább hat hónapra bevonhatják a jogosítványát is.

Nyitókép: Pixabay