Öt oroszlán szökött meg egy sydney-i állatkertből – videó

A sydney-i Taronga Állatkert által közzétett videón bemutatták, hogyan lépett meg öt oroszlán a kifutójukból november elején. A Guardian szerint a felnőtt hím oroszlán és négy kölyök szétszakította a kerítést, majd átpréselte magát a lyukon – írja a hvg.hu.

Az állatkertben ekkor riasztást adtak ki. A látogatók és az állatkert dolgozói is biztos helyen voltak, amíg az oroszlánokat visszavitték a helyükre. A felvételen látható, hogy az oroszlánok végig a kerítés mellett maradtak. Egy kölyök kivételével az összes oroszlánt sikerült visszacsalogatni a kifutóba, ezért a kölyköt elkábították.

Most azt vizsgálják, hogyan juthattak ki az állatok, és felülvizsgálják a kerítések állapotát a hozzá kapcsolódó biztonsági rendszerrel együtt.

Exactly how five lions managed to escape from their enclosure at Taronga Zoo is now a little clearer thanks to CCTV of the morning in question. #9News pic.twitter.com/FdAYmhKNdX — 9News Perth (@9NewsPerth) December 1, 2022