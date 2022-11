Műholdfelvételek bizonyítják, nő az orosz erők száma Fehéroroszországban

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt által november közepétől készített műholdfelvételek az orosz felszerelés – elsősorban harci tankok – számának növekedését jelzik az ukrán és a lengyel határhoz is közel fekvő Breszt egyik gyakorlóterén – írja a Portfolio.

Közben egy független fehérorosz megfigyelő szervezet hétfőn arról számolt be, hogy az orosz erők 15 darab Tor-M2 föld-levegő rakétarendszert és 10 darab meg nem határozott műszaki berendezést szállítottak Breszt felé.

Az ISW szerint a telepítések a katonák kiképzésének céljából történnek, nem egy Fehéroroszországból induló, Ukrajna elleni támadás előkészületei.

Hozzáteszik, a jelek arra utalnak, hogy a mozgósítással járó feszültségek és az orosz kiképzőtisztek körében történt harci veszteségek miatt Oroszország egyre jobban függ a fehérorosz kiképzési kapacitástól. A Kreml számára a telepítések információs műveletek is, hogy ezek révén lekössön ukrán erőket, amelyek így nem tudnak a harcokban részt venni.

Hétfőn az ukrán vezérkar szintén úgy nyilatkozott, nem észleltek arra utaló jeleket, hogy Oroszország támadó csoportokat alakítana Ukrajna északi határvidékei közelében.

Bár a Kreml információkat terjeszt egy közelgő, Ukrajna elleni fehérorosz támadásról, az ISW szerint egy ilyen fejlemény valószínűtlen.

(Címlapképünk illusztráció: Orosz katonák és páncélozott harci járművek a rosztovi régióban 2022. február 22-én, egy nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a Donyec-medencei szakadár "népköztársaságok" Ukrajnától való függetlenségének elismerését.)

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov