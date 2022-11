Pusztító földrengés rengette meg Jáva szigetét, sok a halott – videók

A földmozgás epicentruma 10 kilométeres mélységben, Cianjur térségében, Jáva nyugati részén volt. A földrengésben több tucatnyi ház is megrongálódott, köztük egy iszlám bentlakásos iskola, egy kórház és más középületek. De erejét még a fővárosban, Jakartában is érezni lehetett, ahol több helyen az utcára küldték az embereket, hogy biztonságban legyenek.

A katasztrófavédelmi hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a cianjuri területi kórházban 46 halottat és több mint 700 sérültet regisztráltak.

Cianjur környékén számos földcsuszamlást is észleltek.

A 270 millió lakosú, 18 ezer szigetből álló Indonézia a Tűzgyűrű nevű vulkáni övön fekszik, abban a Csendes-óceán partjain végigfutó széles, sávszerű földrajzi régióban, ahol különösen sok működő és szunnyadó vulkán helyezkedik el, és ahol gyakran fordulnak elő földrengések. Jakartában azonban csak ritkán érezni a hatásukat.

Februárban egy 6,2 erősségű földrengés Nyugat-Szumátra tartományban legalább 25 ember halálát okozta és több mint 460-an megsérültek.

