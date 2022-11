Peru: tűzoltóautóba rohant egy felszálló utasgép - videó

A Jorge Chávez nemzetközi repülőtéren a bolíviai határ közelében fekvő Juliacába induló utasszállító repülőgéppel történt a súlyos incidens.

A reptéren azonnal felfüggesztették a forgalmat, szombaton több száz járat késve indul vagy kimarad.

A hatóságok egyelőre nem találtak magyarázatot arra, miért tartózkodtak a tűzoltók a kifutópályán. A pilóták ugyanis semmilyen rendellenességet nem jeleztek, amely indokolta volna a földi segítséget.

Az Airbus 320 típusú repülőgépen 102 utas és a hattagú személyzet tartózkodott, közülük senki sem sérült meg.

#Breaking LATAM Flight LA2213, an A320, was involved in an accident at Lima (Peru), 2 fatalities reported. On take-off at Jorge Chávez airport, jet impacted a fire truck. Info so far states 2 firefighters aboard truck died in collision. Preliminary info, updates when possible. pic.twitter.com/On8XC3ER5j — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) November 19, 2022