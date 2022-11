Hatalmas robbanás történt Szentpétervár közelében

A közösségi médiában egyre több videó jelenik meg az eseményről. Egyelőre csak annyit tudni biztosan, hogy a robbanás a Szentpétervárhoz közeli, Murino város mellett történt.

Szentpétervár kormányzója azt közölte, hogy egy gázvezeték robbant fel.

In St. Petersburg, Russia, a strong explosion reported in the Murino district, after which a fire started, - Russian media.

St. Petersburg governor said that the gas pipeline is on fire pic.twitter.com/2Rm3xVJqfA — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) November 19, 2022