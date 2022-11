Bepillantást engednek az ukránok abba, hogyan használják a drónokat – videó

Egy ukrán vadászdandár katonái videón mutatták be, hogyan használják tüzérségi megfigyelésre a drónjaikat. A felszállást követően az egyébként polgári készülék kisvártatva ki is szúrt egy orosz páncélozott szállító harcjárművet, amelyet aztán két lövésből a dandár tüzérsége el is talált – írja a hvg.hu.

Hozzáteszik, hogy az ukránok nem először használnak polgári drónokat az ellenséges erők megsemmisítéséhez, sőt olyan eseteket is ismerünk, amikor ezek a gépek közvetlenül csaptak le az ellenségre, és nem csak tüzérségi megfigyelőkként szolgáltak.

Ukrainian Jager Infantry Brigade conducting a recon task with the use of UAVs, adjusting artillery fire on the enemy vehicles. pic.twitter.com/IqS5SbqO9F — Dmitri (@wartranslated) November 6, 2022

Nyitókép: Police.hu