Szakértő a román védelmi miniszter lemondásáról: akár egy szövetséges is odaszólhatott

Pászkán Zsolt szerint Vasile Dincu megnyilvánulása kevésbé volt határozott, és némileg eltért attól, ami végül a médiában elterjedt. Szerinte a lemondott román védelmi miniszter egy tévéműsorban általánosságban beszélt a világ dolgairól, amikor feljött, hogy esetleg a NATO-nak, az Egyesült Államoknak kellene beszélnie Ukrajna biztonsági garanciáiról, illetve egy békemegállapodásról Oroszországgal, hiszen az elvárhatatlan az ukránok részéről, hogy területi engedményeket tegyenek.

„Nem volt egy határozott nyilatkozata, inkább »elszaladt vele kicsit a ló« a műsorban. Próbált megfelelni a fősodor igényeinek is, ugyanakkor valami normálisabb megoldás felé terelni a közbeszédet, és ebből kerekedett egy cirkusz” – vélekedett a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársa. Megjegyezte azt is, hogy Dincu lemondási nyilatkozatában nem azt írta, hogy nem tud együttműködni, hanem hogy nem fog tudni együttműködni az államfővel, ami még zavarosabbá teszi az egész ügyet, hiszen ez a megfogalmazás a jövőre vonatkozott.

„Valami van a háttérben, amiről nem beszélt”

– fogalmazott Pászkán Zsolt. Hozzátette: a román média egyébként is inkább show-műsor jellegű és a bulvár jellemző rá, mintsem a komoly elemzés kap hangsúlyt benne, ezért nem mindig könnyű kiigazodni a történésekben. Most azonban a politikusi nyilatkozatok is, beleértve Marcel Ciolacu pártelnök megszólalását is az ügyben, zavarosak voltak: a pártelnök először elhatárolódott a miniszter szavaitól, majd árnyalva a képet úgy fogalmazott, „nem kell ezt annyira mellre szívni”.

Pászkán Zsoltnak az a gyanúja, hogy az a mondat vezetett Vasile Dincu lemondásához, hogy az ukránokat ki kellene hagyni a tárgyalásokból. Ám ahogyan a lemondás zajlott – bár ezt nem tudja bizonyítékokkal alátámasztani –, az azt sugallja számára, hogy egy közreműködő is lehetett az ügyben. Miután Vasile Dincu azt állította, hogy senki nem szólította fel erre a román vezetésben és az elnök sem rendelte be, egyes teóriák szerint az is

elképzelhető, hogy ukrán jelzésre valamelyik nagy szövetséges zárta rövidre a dolgokat, akár a hivatalos csatornákat mellőzve.

„Tehát nem szóltak a kormányfőnek, hogy »ez így nem megy«, hanem közvetlenül a miniszterrel beszéltek” – fejtegette a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársa. „Hogy fenyegetve, vagy tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot, azt nem tudjuk.”

A szakértő végül kiemelte: az általa elmondott forgatókönyv egy spekuláció, egy vélemény abból kiindulva, ami eddig ismertté vált az ügyről.

Nyitókép: Christophe Gateau/picture alliance/Getty Images