Megint lakóépületre zuhant egy vadászrepülő Oroszországban, halottak – videók

Lakóépületre zuhant egy katonai repülőgép a szibériai Irkutszk városában, a két pilóta életét vesztette - jelentette az Interfax orosz hírügynökség helyi hivatalos forrásokra hivatkozva.

A becsapódás:

Another “goodwill gesture” in Russia. Another domestic aircraft crash. This time in Irkutsk. It says all about both Russia’s technological “advances” and psychological condition of Russian forces. pic.twitter.com/jz490I2rpc — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) October 23, 2022

?And here is a Russian Su-30 crashing into a two-story house in Irkutsk today.

The improvement in technique is obvious.

Russian pilots are getting better at crashing into buildings. pic.twitter.com/NEiShm7h4W — Captain Black Sea (@CaptainBlackSe1) October 23, 2022

Az oroszországi város kormányzója, Igor Kobzjov Telegram-üzenetben azt közölte: a gép egy kétszintes házra zuhant.

A second Russian jet has crashed, this time in ?? Irkutsk. Ghost of Russia is back in the air ? pic.twitter.com/SU33zrKJJY — G ?? (@GeeDawg55975157) October 23, 2022

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma arról tájékoztatott, hogy a Szu-30 típusú gép gyakorlórepülés során szenvedett balesetet, és esetleges további áldozatokról nem tud.

Hat nap alatt a vasárnapi volt a második ilyen incidens: hétfőn 15-en haltak meg a dél-oroszországi Jejszkben, ahol egy Szu-34-es harci repülőgép zuhant egy lakóépület udvarára. A gép két pilótája sikeresen katapultált, túlélte a szerencsétlenséget.

Irkutsk, Russia. Another plane crashed into a residential building. It was Su-30, both pilots died. pic.twitter.com/u3sRMCR9ie — A n n a ? (@tweet4anna) October 23, 2022

A military plane crashed in Russia, again.



In Irkutsk, the Su-30, which had just taken off from the aircraft factory, fell on a two-story house. pic.twitter.com/TQGyY62clu — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 23, 2022

Nyitókép: Forrás: Twitter