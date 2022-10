Cseppfolyós gázt szállító hajók rostokolnak Európa partjainál

Több tucatnyi LNG-szállító hajó várja sorsát Európa partjainál, egész egyszerűen azért, mert a szállítmányt feldolgozó gáz-visszaalakítók tele vannak, nem bírják a tempót - derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Az ok természetesen az ukrajnai háború miatti kényszerű energia-átállás.

A 35 érintett hajóból 8 a cádizi kikötőben (Spanyolország) horgonyzott le, a Reuters iparági forrása szerint viszont gyorsabban jönnek a hajók, mint ahogy a hat spanyol LNG-terminál dolgozik, ez az ország a legnagyobb ebből a szempontból az EU-ban. Spanyolországé egyébként a teljes LNG 33, az LNG-tárolók 44 százaléka.

Ráadásul nem is csak újragázosító üzemből van kevés, de a végterméket szállító vezetékből is, így pedig hiába is lenne a gyorsabb munka a gázfejlesztőknél.

A kereskedők mégis csak hozzák és hozzák a cseppfolyós gázt, számítva arra, hogy az árak tovább emelkednek, termékeiket pedig el tudják adni. Hogy parkoltassák a szállítmányt, még így is megérheti, ráadásul egy amerikai konkurens, a Freeport egy nyári robbanás miatt gyártási nehézségekkel küzd.

Kína eközben a belső piaca ellátására koncentrál LNG-ből is.

Nyitókép: Flickr / Juan Carlos Martins