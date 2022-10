Célkeresztben az ajatollah: hekkerek törték fel az iráni állami tévé adását – videó

Hekkertámadás szakította félbe az iráni állami televízió adását helyi idő szerint szombat este, az adás helyett Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetőjének képe fegyver célkeresztjében jelent meg.

A műsorban éppen Hameneit ábrázoló képsorokat mutattak, amelyeket azonban váratlanul az immár negyedik hete zajló országos tüntetéssorozaton meggyilkolt nők képei váltottak fel, majd ismét megjelent Hamenei képe, ám ezúttal vörös célkeresztben, alatt pedig fárszi nyelven

"A fiataljaink vére a te lelkeden szárad"

felirat állt.

A képek között látható volt Mahsza Aminié is, azé a 22 éves kurd nőé, akinek halála kirobbantotta a megmozdulásokat.

Az Iran International nevű, londoni székhelyű hírcsatorna Twitteren azt közölte, a támadásért az Edalat-e-Ali nevű hekkercsoport jelentkezett, amely az év elején már a televízió weboldalát is feltörte.

A tévéfelvétel a csoport Twitter-fiókjából:

#BREAKING The Edalat-e Ali hacktivist group hacked the Iranian state TV's live news broadcast, displaying a photo of Khamenei with the verse "The Blood of Our Youths Is on Your Hands" along with photos of #MahsaAmini and three other girls killed in #IranProtests. pic.twitter.com/dYM7flUBQt — Iran International English (@IranIntl_En) October 8, 2022