Kannabiszos édességgel árasztják el a brit gyerekeket

A hamis csomagolásban kínált kábítószeres cukorkák a gyerekek számára nagy vonzerővel bírnak a brit rendőrség szerint: legalább hat gyereket vittek kórházba azért, mert ezekből fogyasztott. A legfiatalabb közülük mindössze nyolcéves volt.

Az az aggály is felmerült, hogy ezekkel az édességekkel próbálják a fiatalokat beszervezni a drogcsempészetbe. Kelet-Angliában a kannabisz tartalmú édességek terjesztése miatt letartóztatottak harmada 18 év alatti rendőrségi adatok szerint – írja a Sky News.

Heroin mellett kínálják a gumicukrokat

Az édességeket ráadásul heroin, kokain, LSD és nagy mennyiségű marihuána mellett mutatják be ás árulják. A dílerek a Facebook, az Instagram, a TikTok, a Twitter és a Snapchat felületét is nyíltan használják,

az üzlet részleteit pedig gyakran Telegramon vagy WhatsAppon egyeztetik.

Mindezt azt követően tárta fel a Sky News, hogy egyik újságíróját egy díler hozzáadta egy olyan felhasználói fiókhoz, amelyen drogügyleteit intézte. Az édességeknek a valóságban semmi közük sincsen azokhoz a márkákhoz, amelyeket feltüntetnek a csomagoláson, és egy részük CBD-t tartalmaz, amely kereskedelmi forgalomban is engedélyezett összetevője a kannabisznak, más részük azonban a betiltott THC-t.

A csatornák alapján úgy tűnik, sok terméket az eltérő marihuánaszabályozással rendelkező Kaliforniából visznek be az országba, de egyes terjesztők maguk adják a THC-t édességekhez. A vásárlókat arra ösztönzik, hogy minél nagyobb mennyiségben szerezzenek be az illegális finomságokból és a kemény drogokból is.

A Telegramon végzett keresés során olyan eladót is sikerült találni, aki már

5 fontért kínálja ezeket a gumicukroknak nevezett édességeket

– azaz 2300 forintért –, és van olyan csoport, amelynek 62 ezer feliratkozója van a csatornán. A kereskedők a Facebook Marketplace-en is jelen vannak, a TikTokon pedig olyan keresési kínálatokat dob fel a rendszer, amelyek egyértelműen kábítószeres édességekhez vezetik el az érdeklődőket.

Országszerte gond a jelenség

A kannabiszos édességek problémát jelentenek a rendőrség számára az egész Egyesült Királyságban. Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország szinte valamennyi rendőri szervénél volt már probléma az édességekkel, amit 80 százalékuk nyilatkozatban adott közzé, vagy megerősített a Sky News kérdésére. Főként a középiskolás korú gyerekek fogyasztják ezeket a kábítószeres édességeket, amelyek nemcsak illegálisak, de mellékhatásokat is okozhatnak.

"Édességnek látszó márkajelzésük azt sugallja, hogy a gyermekeknek forgalmazzák őket,

de aggasztó módon azt is jelenti, hogy könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Azt is tudjuk, hogy a megyei vonalakon tevékenykedő bandák számos taktikát alkalmaznak a kiszolgáltatott fiatalok beszervezésére, a közösségi médiát használják a kannabisz tartalmú ételek értékesítésének reklámozására, potenciálisan a több közösségimédia-platformot használó fiatalabbak megszólítására" – mondta el Rob Burns főfelügyelő.

A közösségimédia-platformok a Sky News kérdésére arról nyilatkoztak, proaktív módon figyelik a kábítószerek eladását felületeiken és eltávolítják az aggályos hirdetéseket. A felfedezett felhasználói fiókok javát már deaktiválták. A cukorkamárkák birtokosai már lépéseket is tettek a visszaéléssekkel kapcsolatosan.

Nyitókép: Pexels