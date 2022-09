Megjelent az első hivatalos kép II. Erzsébet sírjáról

II. Erzsébet brit királynőt hétfő este helyezték végső nyugalomra a Windsori kastély Szent György-kápolnájában található VI. György király emlékkápolnában. Szülei, VI. György és Erzsébet anyakirályné, illetve férje, Fülöp is ebben a kápolnában vannak eltemetve.

A királyi család kiadta az első hivatalos fotót a nyughelyről.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022