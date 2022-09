Bear Grylls is ott volt a királynő temetésen

A családtagok, más királyi családok képviselői és államfők mellett hírességek is részt vettek II. Erzsébet ma déli órákban tartott temetésén: a tévéből lehetett ismerős Bear Grylls és Sandra Oh arca is.

A fekete öltönyt viselő Bear Grylls a cserkészek képviseletében búcsúzott a királynőtől. Még 2009-ben, 34 évesen választották a cserkészmozgalom angliai vezetőjének: előtte senki nem kapta meg ilyen fiatalon ezt a kinevezést, jegyezte meg a The Guardian cikke.

II. Erzsébet, aki a cserkészmozgalom patrónusa volt, később a brit birodalmi érdemrenddel is kitüntette Gryllst.

A királynő halálát követően a tévés személyiség úgy nyilatkozott, a teljes cserkésztársadalom eggyé vált a patrónusuk elvesztése fölötti fájdalomban, hozzátéve: a királynő a felnövekvő generációk előtt fényes példaként állt.

Grylls szerint Erzsébet nagyon sokat segített a fiataloknak uralkodása során, és nagy büszkeséggel töltötte el, amikor 1970-ben először lányok is csatlakozhattak a mozgalomhoz. A királynő több alkalommal személyesen beszélt Gryllsnek arról, milyen fontosnak tartja az önkénteskedést, felidézve saját szolgálatát a második világháború ideje alatt.

A Grace klinika című tévésorozatból ismert Sandra Oh a Kanada rendje tagjaként vett részt a szertartáson.

