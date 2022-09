Kamilla története: a titkos szeretőtől királyi hitvesig

"Tudom, hogy új szerepében is ugyanolyan kötelességtudó lesz, mint eddig és mint amire oly nagy szükségem van" – mondta Károly a feleségéről egy nyilvános beszédében, amelyet nem sokkal királlyá választása után mondott. Királyi hitvesként ugyanis elkíséri majd III. Károlyt hivatalos feladatainak teljesítésekor, ezen alkalmakkor pedig jár neki az ő királyi fensége megszólítás – írja az NBC News.

A királyi hitves egyben államtanácsosként is szolgál a trónutódlási rangsor első négy helyén állókkal együtt: ők jelenleg Vilmos herceg, Harry herceg, András herceg és Beatrix hercegnő. Ez a szerep lehetővé teszi számára, hogy átmenetileg bizonyos feladatokat Károly nevében lásson el, ha Károly beteg vagy külföldre utazik. E feladatok közé tartozhat a titkos tanács ülésein való részvétel, dokumentumok aláírása és az Egyesült Királyságba érkező új nagykövetek megbízólevelének átvétele – olvasható a királyi család hivatalos honlapján.

Múltja terhét viseli

Kamilla így most ugyanazt a címet kapta meg, amelyet annak idején II. Erzsébet édesanyja, az anyakirályné is viselt VI. György hitveseként. Az út, amely során idáig eljutott, nem volt teljesen sima: nem csoda, hogy sokáig úgy gondolták, a hercegi hitves cím jár majd csak neki, amikor Károly egyszer trónra lép. Ez februárban változott meg azt követően, hogy II. Erzsébet közzé tette azzal kapcsolatos akaratát, hogy Kamilla is királyi hitves lehessen.

Kamilla és Károly kapcsolatát a popkultúrában is sokféleképp ábrázolták: ezek közt az egyik A korona címet viselő Netflix-sorozat, amely a királyi család történetét dolgozza fel.

Sokan vannak, akik Kamillára nem hajlandók másképp gondolni, mint egykori szeretőre.

Dianával való házassága alatt sem szakította meg ugyanis vele a kapcsolatot az akkor walesi hercegi rangot viselő Károly.

Visszafogott életet él

Kamilla ekkor szintén házas volt, Andrew Parker-Bowles felesége: az affér kapcsán mondta Diana híressé vált tévéinterjújában, hogy mindig is hárman voltak a házasságban, ami így egy kicsit zsúfolt volt. Végül Diana és Károly 1996-ban elvált, 2005-ben, közel nyolc évvel Diana halála után pedig Károly és Kamilla összeházasodott. A királyi hitvesnek két gyermeke van korábbi házasságából.

Azt követően, hogy Diana és Károly elvált,

gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosság elől.

"Nem keltett feltűnést és jó dolgokat csinált. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 25 évben eleget vezekelt. Ezért jutalmazta meg a királynő a hűségéért" – mondta David Haigh, a Brand Finance londoni székhelyű tanácsadó cég elnök-vezérigazgatója. Olyan ügyek mellé állt oda, mint a csontritkulás felismerése vagy a családon belüli erőszak visszaszorítása – a szakértők arra számítanak, hogy új szerepében is háttérben marad majd.

Túlzottan háttérember maradhat

"Diana nagyon divatos ruhákat és ékszereket viselt, sírt az interjúkon, megmutatta, min megy keresztül. A nyilvánosságot közel engedte magához, nem bújt el egy palota kerítése mögé" – mondta Mae Karwowski, az Obviously, egy New York-i influenszer-marketingügynökség vezetője.

A britek hamarosan eldönthetik, mit gondolnak róla: a királynő ravatalához igyekvők közt volt, aki úgy nyilatkozott, szimpatikus számára visszafogottsága, míg mások azon elmélkedtek, mi történt volna, ha Diána nem hal meg.

A néhai walesi hercegné mennyivel közelebb állt volna ahhoz a népszerűséghez, amelynek II. Erzsébet örvendett.

Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Henry Nicholls