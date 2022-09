Nem kéne - Plüss corgik, szendvicsek és lufik: ezeket viszik a gyászolók a Buckingham palotához

Lekváros szendvicsek, lufik, plüss corgik és Paddington-macik: a gyászolók által a Buckingham palota kerítése elé helyezett tárgyak színes kavalkádja a Green Park fenntartói számára nem túl kedves látvány.

"A fenntarthatóság jegyében arra kérünk mindenkit, csak

organikus vagy komposztálható tárgyakat

hagyjanak itt" - fogalmazták meg felszólításukat a Royal Parks munkatársai.

Arra is kérik az embereket, hogy nejlon csomagolás nélküli csokrokat helyezzenek el a Buckingham palota közelében: a nejlonba csomagolt virágok hamarabb elhervadnak, és a környezet szempontjából is káros ez a gyakorlat.

Erzsébet halálhírének csütörtök esti bejelentése óta emberek ezrei utaznak a Buckingham palotához, Balmoralbe vagy Windsorba, hogy ott emlékezzenek meg az elhunyt uralkodóról. A lekváros szendvicsek és a Paddington-figurák megjelenésének oka az a rövidke jelenet, melyet II. Erzsébet platina jubileumára időzítve Paddingtonnal közösen készítettek róla.

A Buckingham palota szuvenírboltjának üzemeltetője szerint azóta, hogy II. Erzsébet meghalt, megduplázódtak a bolt eladásai,

beszállítóiknak éjt nappallá téve kell dolgozniuk azért, hogy ki tudják elégíteni a keresletet, és folyamatosan áramlanak az emberek az üzletbe.

"Aznap este óta rengetegen érkeznek hozzánk. Sok a vásárló, és mindenki olyasmit keres, ami a királynővel kapcsolatos" - mondta el a Sky Newsnak a Cool Britannia munkatársa, Ismial Ibrahim.

A részvétet nyilvánítani szándékozókkal a Royal Parks tudatta: a csokrok mellett elhelyezett kártyákkal és képeslapokkal nincs probléma, ezeket később kiválogatják és elteszik, de

ajándéktárgyakat ne hagyjanak a parkban.

"Virágon kívül mást, például lufit vagy plüssmacit ne hozzanak" - emelték ki. Hozzátették azt is, hogy a gyertyagyújtás sem megengedett, a meggyújtott mécsesek fényét ki fogják oltani. Ez történik a királynő temetéséig - napról napra

Szeptember 13. - A koporsót Anna hercegnő kíséri repülőn Londonba. Northoltban száll le a repülő, innen Londonba, a Buckingham palotába szállítják, ahol a király és a királyi hitves fogadják. A palota dolgozói búcsút vehetnek II. Erzsébettől.

Szeptember 14. - A palotából a Westminster Hallba szállítják a királynő koporsóját, a menet két óra körül indul. A menetet, melyen ágyútalpon viszik a koporsót a koronával díszítve, a britek is kísérhetik. A Westminster Hallban négy napra ravatalozzák fel Erzsébetet.

Szeptember 15-18. - A ravatalnál a nap huszonnégy órájában fogadják a gyászolókat.

