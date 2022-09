Magyarics Tamás: sűrű ősz vár az új brit kormányfőre

Liz Truss külügyminisztert választották a brit Konzervatív Párt új vezetőjévé. A választási eredmény azt jelenti, hogy Truss lesz az Egyesült Királyság új miniszterelnöke a távozó Boris Johnson utódjaként. A párt tagjai péntekig adhatták le szavazatukat, Rishi Sunak volt pénzügyminiszterre a Konzervatív Párt tagjai közül 60 399-en, Liz Trussra 81 326-an voksoltak.

A 47 éves Liz Truss lesz az Egyesült Királyság harmadik női kormányfője Margaret Thatcher és Theresa May után. A Konzervatív Párt megválasztott új vezetőjét a tervek szerint kedden nevezi ki formálisan miniszterelnökké II. Erzsébet királynő. Liz Truss lesz a 96 esztendős uralkodó 15. miniszterelnöke.

Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára az InfoRádióban elmondta, Liz Truss változatos politikai pálya után ülhet a miniszterelnöki székbe. A szülei, ahogy Truss fogalmazott, a munkáspárt baloldalán voltak. A család huzamosabb ideig tartózkodott Skóciában, aztán átköltözött Angliába, és Liz Truss a liberális demokraták soraiban kezdett el politizálni. A külpolitikai szakértő felidézte, hogy 1996-ban váltott pártot, és kezdett politizálni a Konzervatív Pártban. Két választáson is legyőzték, végül harmadikra egy biztos tory körzetben bejutott a parlamentbe, és azóta államtitkári és miniszteri pozíciókat is betöltött.

"Eléggé sok portfóliót látott, nagy szakértelemre tehetett szert különböző területeken. Ideológiailag igaz, hogy közelebb áll a thatcheri konzervatív politikához, ugyanakkor eléggé pragmatikus is tud lenni. Az utóbbi egy-két hétben több ügyben is megváltoztatta az álláspontját, amelyek, úgy tűnt, hogy nem túl népszerűk a tory választók körében" – mondta Magyarics Tamás.

Arra is figyelmeztetett, hogy

pragmatikus politikus, ha úgy látja, hogy egy bizonyos politika nem megy vagy túl népszerűtlen, akkor megváltoztatja az álláspontját.

Példaként említette, hogy a brexit előtt a maradáspártiak mellett volt, aztán mégis keményvonalas brexites lett, az Egyesült Királyság uniós elszakadását teljes mértékben támogatta, sőt most azt mondta, 2023-ig minden az EU-val kötött szabályozást felül akar vizsgálni. Ő volt az, aki erősen támogatta, sőt beterjesztette azt az északír törvényjavaslatot, amely meg akarja változtatni az EU-val kötött megállapodást – emlékeztetett.

"Az új kormány összetétele nyitott kérdés, biztos, hogy az őt támogató volt miniszterek, parlamenti képviselők közül bekerülnek majd a kormányba, de elképzelhető az is, hogy a tory párton belüli megosztottság enyhítése érdekében a Rishi Sunak mögött álló politikusok közül is néhányan pozícióba jutnak" – jósolta az új kormányról a szakértő, de hozzátette, nem szabad elfelejteni, hogy Truss az 51 százalékát szerezte meg a leadott szavazatoknak, de ez nem akkora arány, mint amit Boris Johnson annak idején Jeremy Hunttal szemben realizált.

A kormányalakítási tárgyalásokat gyorsan meg kell kezdeni, mert nagyon sűrű a menetrend vár az új kabinetre. Az egyik legfontosabbnak említette Magyarics Tamás a skót függetlenségi népszavazás kérdését, október közepére várható az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróság döntése, hogy ezt milyen keretek között lehet megtenni, emellett ott van az északír kérdés, ugyancsak október végéig dől el, hogy szükség lesz-e új választások kiírására. Ehhez jön még a megélhetési költségek emelkedése, a magas infláció, az energiakérdés, az orosz–ukrán kérdés.

"Nem lesz nagyon könnyű egy-két hete sem Trussnak, sem pedig az ő kormánynak"

– jelentette ki a szakértő.

Magyarics Tamás szerint a belpolitikában jelentős változás lesz, hogy a bevándorlást nagyon szigorúan szeretné szabályozni az új kormányfő, kiáll amellett az ellentmondásos program mellett is, amellyel illegális bevándorlókat Ruandába szállítanának vissza, sőt elképzelhetőnek tartja, hogy más országokba is toloncolnának vissza illegális bevándorlókat. A külpolitikában szerinte komolyabb változás nem várható, Boris Johnson is elég erősen keményvonalas oroszellenes volt, és ukránpárti, Liz Truss valószínűleg folytatja ezt a vonalat.

"A külpolitikában drámai változás nem várható, de természetesen ezt befolyásolja, hogy milyen események következnek be. Most nagyon sok ismeretlen van" – mondta Magyarics Tamás.

Boris Johnson esetleges visszatérésének lehetőségéről úgy vélekedett, hogy a lemondását a Konzervatív Párton belül sokan nem tartották szerencsésnek, a párttagok 48 százalékos úgy gondolta az egyik felmérés szerint, hogy nem kellett volna mennie, sőt egy másik felmérés szerint ha indult volna, megverte volna Trusst és Sunakot is. "Nem valószínű azonban, hogy lenne visszaút, mert elég erősen diszkreditálta magát, akár a magánéletben, akár pedig a politikában" – mondta Magyarics Tamás.

Magyarics Tamás már az utódlási folyamata elején helyzetképet adott a brit politikai viszonyokról az InfoRádió Aréna című műsorában:

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall