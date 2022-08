Koronavírus-félelem: új szabályokat fogadott el a német kormány

Az egészségügyi miniszter, Karl Lauterbach, valamint az igazságügyi miniszter, Marco Buschmann által bemutatott intézkedések október 1-jén lépnek életbe, és 2023 április 23-ig hatályosak. A parlament mindkét házának még jóvá kell hagynia, ami azt is jelenti, hogy bizonyos módosításokra kerülhet sor.

A tervezet szakértők szerint meglehetősen liberális, a tartományok több területen is szabad kezet kapnak.

Országos szinten csupán az FFP2-es maszk viselése kötelező, de az is csak a távolsági vonatokon, valamint a repülőgépeken.

A hat és tizennégy év közötti gyermekeknek elegendő az orvosi maszk is. Ugyancsak országos szintű a maszkviselési, továbbá tesztelési kötelezettség a kórházakban, a szociális, valamint az idősotthonokban. Ez a kötelezettség egyaránt vonatkozik az ott dolgozókra, valamint a látogatókra.

Az egészségügyi miniszter szerint ez az "eszköztár" elegendő lesz az őszre várható járványhullám leküzdésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tartományok minden lehetőséget megkapnak az adott helyzetre való megfelelő reagálásra.

A miniszter a járvánnyal kapcsolatos kormányzati politika legfőbb céljának a halálozások, továbbá a munkából történő kiesések magas számának elkerülését nevezte. Utalt arra is, hogy a tizenhat német tartomány a járványhelyzet függvényében különböző szigorításokat léptethet életbe. Így egyebek között elrendelheti a maszkviselési kötelezettséget a városi közlekedésben, vagy akár a nyilvános belső helyiségekben. Ez alól kivételt kaphatnak a friss negatív teszttel rendelkezők, valamint azok, akik három hónapon belül bizonyítottan gyógyultak, illetve oltottak.

A tartományi parlamentek dönthetnek arról is, hogy a tesztet kötelezővé tegyék különböző létesítményekben, így egyebek között a börtönökben, a menekült-, illetve gyermekotthonokban. Az ötödik osztálytól az iskolákban, továbbá más oktatási intézményekben ugyancsak maszkviselési kötelezettséget léptethetnek életbe abból a célból, hogy az oktatás normális menete fenntartható legyen.

A járványhelyzet esetleges súlyosbodása esetén lehetőségük lesz arra is, hogy kötelelő maszkviselést rendeljenek el nagyobb rendezvények belső helyiségeiben, de szabadtéren is. Elrendelhetik továbbá a másfél méteres minimális távolságtartást, valamint a jelenlévők számának korlátozását.

Az iskolák bezárását mindkét miniszter nyomatékosan kizárta.

Az egészségügyi miniszter szerint a diákok szenvedtek a legtöbbet a járvány miatt, ezért az iskolai bezárásokat el kell kerülni.

A járványhelyzet súlyosbodására több német médium szerint felkészül a munkaügyi minisztérium is. Hubertus Heil miniszter azon dolgozik, hogy a munkaadók számára előkészítse a távmunka, azaz a home office felajánlásának kötelezettségét. Eszerint a munkaadók kötelessége lesz, hogy felajánlják az otthoni munka lehetőségét a munkavállalók számára.

De a tervezett kötelezettségek közé tartozik az is, hogy a munkahelyen dolgozók számára is megfelelő védelmet biztosítsanak. Így egyebek között szó van a szükséges higiéniai feltételek szavatolásáról, valamint a munkahelyen belüli személyes érintkezések korlátozásáról. A munkaadókat kötelezhetik arra is, hogy a munkahelyen dolgozók számára heti két alkalommal ingyenes tesztet biztosítsanak.

