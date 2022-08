Szép új ukrán focivilág: négyórás meccs, légiriadó, kényszerszünetek

Az ukrán liga sokféle biztonsági intézkedést bevezetett, többek között légiriadókkal igyekeznek mind a játékosok, mind a személyzet számára biztonságosabbá tenni a nézők nélkül megrendezett találkozókat.

A háború kezdetét követően augusztus 23-án, kedden rendezték először profi focimeccset az országban. Az első meccsek közül csak a Rukh Lviv-Metalist Harkiv találkozót szakították félbe nem várt események. A találkozó végül a Metalist 2-1-es győzelével végződött.

Sokféle biztonsági intézkedést hoztak

"A biztonság és az annak érdekében meghozott intézkedések a legfontosabbak számunkra, ezért mindkét csapatnak minden légiriadó alkalmával óvóhelyre kellett mennie biztonsági protokolloknak megfelelően.

A mérkőzés teljes időtartama valóban 4 és fél óra volt"

- tudatta az ukrán liga e-mailben a CNN-nel.

A közösségi médiában videók is megjelentek a találkozóról: ezeken az első légiriadó eseményei mellett olyan képsorok is láthatók, melyek a játékosok a pályára való visszatérését mutatják be.

Minden meccs Kijevbe és környékére kerül

A keddi, első meccs, mellyel a profi foci visszatért az országba, a Shakhtar Donyeck és a Metalist 1925 Harkiv gólmentes döntetlenje volt. Az ukrán foci ebben az érában egészen másképp fest, mint annak előtte: biztonsági intézkedések sorát vezették be annak érdekében, hogy a folyamatos orosz támadások mellett is megtarthassák a találkozókat.

A stadionok közelében óvóhelyeket építettek, légiriadó szólalhat meg a mérkőzések közben, és rajongók nem léphetnek be a stadionokba. Andrij Pavelko, az ukrán futballszövetség vezetője szerint az összes meccsre Kijevben és környékén kerül sor, szintén biztonsági okokból.

Sevcsenko szerint a foci egyesít

"Egyszer szólalt meg a sziréna tegnap a mérkőzés előtt" - mondta Darijo Srna, Shakhtar Donyeck labdarúgó igazgatója a a meccssorozatot nyitó döntetlen előtt. "A szállodában voltunk, éppen indultunk a stadionba.

Amikor odaértünk, imádkoztunk, hogy 90 percig ne halljuk a szirénát, különben óvóhelyre kell mennünk.

Nem lett jó az eredmény, de a szurkolóink nagyon boldogok, és az ukrán emberek is nagyon boldogok, mert elkezdtük azt csinálni, amit szeretünk, és ez a futball" - fogalmazott.

Andrij Sevcsenko ukrán focilegenda úgy fogalmazott, a futballnak nagy ereje van az emberek egyesítésében.

"Ez nagyon fontos az emberek, a teljes világ számára - azt az üzenetet küldhetjük, hogy Ukrajna még mindig itt van, akkor is, ha háborúban áll. Mi is úgy akarunk élni, mint a normális országok, normális életet akarunk élni" - tette hozzá.

Nyitókép: Rost-9D/Getty Images