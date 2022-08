Háborús helyzetjelentés: ez már a vihar előtti csend

Ha nem történik orosz részről mobilizáció, tehát az embereket nem hívják be katonai szolgálatra, akkor Oroszország részéről talán most látunk egy utolsó nagyobb támadást – mondta az InfoRádiónak Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője.

Az elemző szerint az oroszok támadásra készülhetnek Herszon és Zaporizzsja térségében. A keletukrán területekről Donbasz térségébe átcsoportosították az erőiket, és többek között deszantos egységeket is vittek. Az átcsoportosítás nemcsak a védelmet szolgálja, hanem akár támadást is előkészíthet.

Ukrajna heteken keresztül állította: ellentámadást fog indítani Herszon térségében, és az orosz vezetésnek vélhetően muszáj volt reagálni erre, ha nem akarták elveszíteni a várost. A szakértő úgy véli,

jelenleg sokkal alacsonyabb intenzitású harcok zajlanak, mint amit az előző hónapokban láttunk,

és a frontvonal hosszabb szakaszában vannak harcok, melyek az intenzitása sokkal kisebb, mint eddig. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy az oroszok próbálkozni fognak még egy támadással.

"Mobilizáció nélkül ez lehet az utolsó nagyobb horderejű orosz támadás, és utána az lesz a nagy kérdés, hogy Ukrajna képes lesz-e a közben visszaérkező kiképzett haderő segítségével egy erősebb ellentámadást intézni az orosz állások ellen. Ha nem járnak sikerrel, akkor utána beszélhetünk arról, hogy a frontvonal be fog fagyni" – mondta.

Az ukrán tartalék akár több tízezer fő lehet, de ukrán állítás szerint hétszázezer katonát hívtak be és képeztek ki. Emellett folyamatosan érkeznek Ukrajnába nyugati fegyverek, amivel valamilyen töréspont elérésében bíznak.

A Krím-félszigetet elért támadások ugyanakkor az orosz kommunikáció szempontjából is fontos események voltak. Oroszországban hivatalosan továbbra sincs háború, szerintük ez egy "különleges katonai művelet". A Krím-félsziget egy kedvelt orosz turistacélpont, nyáron rengeteg nyaraló megy oda, de az elemző szerint most ezek az emberek hirtelen megijedtek, hiszen eddig a tévéből nem az köszönt vissza, hogy mellettük háború dúl.

"Az emberek nagy része Oroszországban egy olyan buborékban él, amelyben azt hiszi, itt orosz kisebbség megvédéséről szóló, korlátozott, helyben történő műveletek zajlanak valahol Ukrajna és Oroszország határában"

– mondta a szakértő.

Bendarzsevszkij Anton hozzátette: tudjuk, hogy ez nem így van, de most közel került az oroszokhoz a háború. Az orosz közösségi médiát elhalmozták a füstölgő épületekről szóló képek, a tengerpartról is látszott az égő repülőtér, illetve a lőszerraktárak füstje is, és az emberek egy része hirtelen visszaindult, és abbahagyta a nyaralását. "Érezték, hogy veszélyes lehet a Krím-félsziget. Ez egy hatalmas presztízsveszteség az orosz hatalom számára" – mondta a térség szakértője.

