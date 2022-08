Tényleg elgázolja a gyerekeket a Tesla önveztő autója?

Az origo.hu arról számol be, hogy amerikai kutatók egy csoportja óriási hibát talált a Tesla önvezető autók számítógépes vezérlésében. A kocsik ugyanis nem érzékelték a gyerek méretű próbabábukat és többször is elgázolták azokat.

Ezek alapján Dan O'Dowd biztonsági mérnök a Tesla Full-Self-Driving rendszerének betiltását javasolta. Ennek érdekében kampányt is kezdett.

A kísérletekről készült videót pedig nyilvánosságra hozta a világhálón.

Our new safety test of @ElonMusk’s Full Self-Driving Teslas discovered that they will indiscriminately mow down children.



Today @RealDawnProject launches a nationwide TV ad campaign demanding @NHTSAgov ban Full Self-Driving until @ElonMusk proves it won’t mow down children. pic.twitter.com/i5Jtb38GjH — Dan O'Dowd (@RealDanODowd) August 9, 2022