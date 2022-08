Az oroszokat megkerülve érkezhet olaj Közép-Ázsiából

A Portfolio azt írja, hogy Kazahsztán Oroszország megkerülésével tervez olajat szállítani Európába. Erre a portál szerint azért lenne szükség, mert egy orosz bíróság azzal fenyegetett, hogy lezáratja a CPC-vezetéket. A lépés döntő lenne, mert már 20 éve szállítják az olajat az orosz fekete-tengeri kikötőbe, Novorosszijszkba, és onnan értékesítik tovább a világpiacon.

Ezért Kazahsztán is új útvonalat keresett és azt tervezi, hogy egy Oroszországot elkerülő, azerbajdzsáni vezetéket is bevonna a továbbiakban az olajexportba. A lépés jelentőségét az is adja, hogy a közép-ázsiai ország elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev hűséges szövetségese Vlagyimir Putyin orosz államfőnek.

A gazdasági portál mindemellett emlékeztet rá, hogy az azeri vezeték nem olyan hatékony, mint a CPC, ami miatt valószínűleg csökkenne a Kazahsztánból korábban érkező olaj mennyisége. Ezért akár még az olaj világpiaci árának emelkedésével is számolni kell.

A kazah olajexport a világ olajkínálatának több mint 1 százalékát, azaz nagyjából napi 1,4 millió hordót tesz ki.

