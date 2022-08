Nem vitás, a SpaceX űrszemete landolt az ausztrál farmon – képek

A kis fémdarabot, amely július 9-én zuhant a földre, a múlt héten fedezték fel Új-Dél-Wales Dalgety nevű kisvárosában.

„Izgalmas és furcsa volt egyszerre” – nyilatkozta az AFP-nek Brad Tucker asztrofizikus, aki a felfedezés után ellátogatott a helyszínre, miután a helyi mezőgazdásági termelőkkel már júliusban fölvette a kapcsolatot.

Tucker szerint a kis fémdarab 2021-ben vált le a Crew-1 űrhajó kapszulájából, amikor az űrjármű visszatért a földi atmoszférába. A szomszédos birtokokon is találtak űrszemetet, valószínű, hogy azok is a SpaceX-misszióból erednek.

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq — Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022