Máshogy iszunk, mint a pandémia előtt

Nagy-Britannia területén 20 százalékkal nőtt meg az italozáshoz köthető halálesetek száma 2020-ban a megelőző évhez képest. A tendencia 2021-ben is fennmaradt, annak ellenére, hogy a lezárások megszűntek. Az Institute of Alcohol Studies júliusban nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint a magas rizikófaktorú nagyivók száma is emelkedett az országban, aminek egészségügyi és gazdasági következményei egyaránt vannak.

A kutatás szerint a kevés vagy közepes mennyiségű alkoholt fogyasztók mérsékelték bevitelüket, míg a nagyivók tovább emelték. A kutatók arra figyelmeztettek, hogy a romló ivási szokások miatt egymillióval több kórházi felvételre kerülhet sor, ami a következő 20 évben becslések szerint 1,2 milliárd fontba kerülhet a brit egészségügyi rendszernek, írja a Euronews.

A kivétel: Franciaország

Nem minden országban figyelték meg ugyanakkor ezt a trendet. Franciaországban a Coviprev kutatás kérdezett rá az életmódbeli változásokra: a franciák negyede fogta vissza alkoholfogyasztását a pandémia első két évében, 65 százalék pedig ugyanannyi alkoholt fogyasztott, mint korábban. A franciák tizede emelt az adagon. A koronavírus másban azért rontott az általános egészségügyi helyzeten.

A dohányosok negyede például többet fogyasztott

az általa preferált dohánytermékből, mint annak előtte. Az okok közt az unalmat, az élvezetet és a tennivalók hiányát emelték ki. A több alkoholt vagy dohányterméket fogyasztóknál a stressz és a depresszió nagy veszélye is jelen volt.

Sok német kért segítséget

Az Európa egyik legnagyobb alkoholfogyasztó nemzetének számító Németországban megugrott az italozás miatt orvosi segítséget kérők aránya a pandémia alatt. Az Anonim Alkoholisták segélyvonalán megduplázódott a hívások száma - kezdetben nőtt az alkoholfogyasztás, majd az emberek szembesültek annak problémás következményeivel.

"Sokan kihasználták korábban a munkahelyüket vagy a bejárást arra, hogy ihassanak, viszont ez egyre kevesebb ember számára elérhető lehetőség.

Az emberek elkezdtek otthon inni, családjuk pedig szembesült ezzel a jelenséggel,

már nem tudták titkolni" - fogalmazott az Anonim Alkoholisták egy szóvivője.

Az olasz adatok is megugrottak

Olaszországban is rontott az alkoholfogyasztáson a pandémia: a nagy rizikójú alkoholfogyasztók száma 24 százalékkal nőtt, a tinédzserek közt pedig már több lány ivott rendszeresen, mint fiú. A magas rizikójú alkoholfogyasztók száma a nők körében egész magas életkorig, a 60 évesek korosztályáig nőtt.

Kontrollálatlan alkoholfogyasztás alakult ki

az elszigeteltség, a gazdasági problémák és a szorongás miatt.

Az online kiskereskedelemben és a házhoz szállításban 181-250 százalék között nőtt az alkoholeladás az országban.

Nyitókép: RUNSTUDIO/Getty Images