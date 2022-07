Osztrák-magyar együttműködés mentheti meg a Fertő tavat

Szándéknyilatkozatot írt alá múlt hét pénteken Szijjártó Péter külügyminiszter és Hans Peter Doskozil, Burgenland kormányzója arról, hogy az osztrák-magyar határon átívelő közös projektekben az eddiginél is szorosabban együttműködnek, valamint hogy a Duna-csatorna építésében az osztrákok részt vesznek - írta a Der Standard alapján a G7.hu. A portálnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyelőre nem válaszolt arra, hogy tényleg megvan-e az egyezség a projekt – esetleg részbeni – osztrák finanszírozásáról.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Fertő tó vízszintjének csökkenése nagy érvágás a burgenlandi turizmusnak. Ruszt kikötőjében az osztrákok már szivattyúzzák az iszapot, hogy a kishajók ki tudjanak futni a kikötőből. A munkálatokat megismétlik ősszel is, ám ez csak "szépségtapasz", ugyanis a tó apadásának megakadályozására meg kellene szervezni a vízpótlást. Az osztrák tervek szerint a Mosoni-Dunából vezetnék a Fertő-tóba.

A G7 megjegyzi, hogy az idei szárazság felgyorsította a folyamatokat, az osztrákoknak most már nagyon gyorsan kellene a Duna vize, de általánosságban is igaz, hogy a teljes környék vízellátását rendezniük kell. Doskozil nemrég erősen kritizálta, hogy a környéken a vizet a kukoricaföldekre öntözik, miközben a Fertő tó lényegében kiszárad. Az osztrák agrártárca csupán azt válaszolta, hogy a kukoricának kell a víz, máskülönben nem lesz jó a termés.

Az alacsony vízszint a fentieken túl azért is nagy probléma, mert növeli a villámcsapás okozta tüzek kockázatát is - a közelmúltban is történt ilyen eset.

Burgenland egyébként már júniusban céget alapított Seemanagement GmbH néven, amelybe 6,5 millió euró (nagyjából 2,6 milliárd forint) kezdőtőkét pumpált. A társaság egyetlen célja az, hogy a Fertő tó környékének helyzetét rendezze.

A Duna-csatorna Az osztrák elgondolások szerint a Mosoni-Duna vizével kellene pótolni a Fertő tóból hiányzó mennyiséget. A magyar oldalon lévő, 9 kilométer hosszú, Jánossomorjánál lévő Lébény-Hanyi főcsatornát építenék tovább még 12 kilométerrel. Erre magyar tervek is vannak már. A munkálatok kezdetét a tavalyi állás szerint 2022-re tervezték , a befejezést pedig legkorábban 2024-re. Környezetvédők arra figyelmeztettek, hogy a folyó vizének vegyi összetétele egészen más, így beláthatatlan környezeti következményeket idézne elő, ha átvezetnék a tóba. Mindemellett a környék sós vizei már így is kiszáradóban vannak.

