Tömegtüntetések Kínában, tankok az utcákon

Szinte egyik pillanatról a másikra dölt be négy, közepes méretű bank Kinában, befagyasztva 100 ezernyi ügyfél számláját - adta hírül a Portfolio. Emiatt - a portál beszámolója szerint - Kína két, keleti tartományában, Honan-ban és Anhujban, vissza-visszatérő utcai zavargások vannak. Az elégedetlen emberek több bankfiókot is elfoglaltak és üvegekkel dobálták meg a rendfenntartókat.

Haragjukat az váltotta ki, hogy a bankok kezdetben szoftverhibával indokolták a számlák zárolását. A hatóságok pedig hetekig nem tettek semmit. Aztán közölték, hogy "bankokon átívelő csalás" történt. Állítólag a négy bank vezetői illegális módszereket alkalmaztak, illetve néhány pénzintézeti alkalmazott egyszerűen ellopta az ügyfelek pénzét.

Bár megindult a hivatalos vizsgálat, még mindig nem tudni valójában mi is történt. Mint ahogy az sem biztos, hogyan kártalanítják a betéteseket. Bár a Kínai Kommunista Párt utasítására létrehoztak egy pénzügyi alapot, amelyből júliusban már meg is indultak a kifizetések, de csak a betétek egy bizonyos összegéig. Ez viszont láthatóan nem csillapította a kedélyeket. Így a hatóságok előbb azzal próbálkoztak, hogy a Covid miatt kötelezővé tett telefonos applikáción keresztül megtiltották a betétesek utcai mozgását. E viszont csak még jobban felbőszítette az embereket, ezért gyorsan vissza is vonták. Aztán harckocsik jelentek meg a bankfiókok védelmére. Hivatalosan hadgyakorlatokkal magyarázták a páncélosok felvonulását.

Authorities in #China's Henan province have taken tanks to the streets at night to quell an active protest of defrauded depositors. The protests have been going on for more than two weeks now. pic.twitter.com/wGRj3TWTOR — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2022