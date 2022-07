Az orosz erők újra lőtték Mikolajiv megyét, halottak

A tisztségviselő szavai szerint a reggeli órákban 28 csapást mértek az orosz erők a régió több településére. A támadásokban károk keletkeztek egy kórházi épületben és lakóházakban.

A Zaporizzsja megyei kormányzói hivatal a Telegramon közölte, hogy déltájban az orosz erők rakétatámadást hajtottak végre az azonos nevű megyeszékhely ellen, és találat érte a város egyik vállalatának épületét. További részleteket későbbre ígértek.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál megyei kormányzói hivatalok reggeli jelentéseiből készített összefoglalójában arról számolt be, hogy az orosz erők változatlanul heves támadásokat indítanak az ország déli és keleti részében, Harkiv és Donyeck térségében sok a sebesült és a halott. A keleti országrészben lévő Harkiv megyében az elmúlt nap alatt lakóházak és melléképületek dőltek romba az ágyúzások következtében, valamint tüzek ütöttek ki nyílt területeken. A régióban öten szenvedtek sérüléseket. Donyeck megyében több település, köztük Avgyijivka, Toreck és Bahmut lakóövezeteit ágyúzták az orosz erők, a Kramatorszk melletti Kosztyantinyivka ellen pedig légitámadást hajtottak végre. Az elmúlt 24 órában négyen haltak meg és nyolcan sérültek meg a régióban. A javarészt orosz megszállás alatti, déli Herszon megyében pedig egyre több bejelentés érkezik az ukrán hatóságokhoz arról, hogy az oroszok helyi lakosokat raboltak el.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentéséből a hírportál azt emelte ki, hogy az ukrán katonák sikeresen visszaverték az orosz erők rohamműveleteit a stratégiai jelentőségű Donyeck megyei Szlovjanszk irányában, Dovhenyke és Dolina településeknél.

Az Ukrajinszka Pravda idézett a washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) legfrissebb elemzéséből, amelyben az amerikai szakértők sikertelennek nevezték az orosz erők előrenyomulását Szlovjanszktól északra, Sziverszktől keletre és Harkivtól északra. Az elemzők szerint most az orosz csapatok műveleti szünetet tartanak Ukrajnában, elsősorban átcsoportosításokat végeznek és állasaikat erősítik a legtöbb helyen, közben viszont továbbra is bombázzák a kulcsfontosságú területeket, hogy megalapozzák jövőbeli nagyobb szárazföldi támadóműveleteiket. Hozzátették, hogy korlátozott mértékben támadásokat is végrehajtanak.

Denisz Pusilin, az önkényesen kikiáltott szakadár Donyecki Népköztársaság vezetője közölte, hogy a két brit és egy marokkói állampolgárságú foglyukat, akiket azért ítéltek halálra, mert az ukrán oldalon részt vettek a háborúban, golyó által fogják kivégezni - számolt be az Ukrajinszka Pravda a RIA Novosztyi orosz hírportálra hivatkozva. Azt azonban nem árulta el, hogy a halálbüntetést mikor hajtják végre. Annyit mondott, hogy mindhárom fogoly fellebbezett, és abban az esetben végzik ki őket, ha jogerőssé válik az ítélet. Pusilin nehezményezte, hogy az Egyesült Államok nem lépett kapcsolatba a külföldi foglyok ügyében a donyecki szakadár hatóságokkal, arra azonban nem tért ki, miért kellene Washingtonnak brit, illetve marokkói állampolgárok ügyében eljárnia.

Közben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az El País spanyol lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy az ukrán gabonaexport orosz blokádjának feloldásáról folyó tárgyalások már "végső fázisban" vannak. "A végső fázisban vagyunk, és most minden Oroszországon múlik. Ha nagyon akarják, hamarosan megindul a gabonaexport. Ha ezt használják arra, hogy továbbra is játsszák az éhezők viadalát, továbbra is ragaszkodni fognak a tárgyalás fontosságához" - fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette, hogy egyetlen lehetséges okot lát arra, amiért Oroszország megváltoztathatná álláspontját. "Be akarják bizonyítani Afrika és Ázsia országainak, hogy meg akarják menteni őket az élelemhiánytól. De az igazság az, hogy Oroszországnak nem érdeke, hogy Ukrajna exportáljon, mert tudják, hogy ha exportálunk, akkor nemzetközi bevételhez jutunk, és ez erősebbé tesz minket" - jelentette ki.

Nyitókép: Lángoló épületnél tűzoltók a dél-ukrajnai Mikolajivban egy orosz tüzérségi támadás után, 2022. június 18-án. MTI/AP/George Ivanchenko