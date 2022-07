Tüntetők hatoltak be az elnöki rezidenciára Srí Lankán

Több ezer tüntető rohamozta meg Colombóban a Srí Lanka-i elnök rezidenciáját és hivatalát az ország hét évtizede tartó legsúlyosabb gazdasági válsága miatt hónapok óta növekvő közfelháborodás közepette.

A helyi NewsFirst hírcsatorna felvételei alapján néhány tüntető Srí Lanka-i zászlókkal és sisakokkal a kezében be is hatolt az elnöki rezidenciára. A felvételek alapján az elnöki titkárság kapuit is betörték a tüntetők és behatoltak az épületbe. A titkárság előtt hónapok óta ülősztrájkot tartottak. A karhatalmi erők egyik helyszínen sem tudták visszatartani az elnök lemondását követelő jelszavakat skandáló tömeget.

Két védelmi minisztériumi forrás a Reuters hírügynökségnek adott tájékoztatása szerint Gotabaja Radzsapaksza elnököt már pénteken biztonságos helyre szállították a hivatalos rezidenciáról a hétvégére tervezett gyűlés előtt.

Ranil Vikremeszinghe miniszterelnök szombatra rendkívüli pártvezetői értekezletet hívott össze, hogy megvitassák a helyzetet és gyors megoldást találjanak. Felkérte egyúttal házelnököt is, hogy hívja össze a parlament rendkívüli ülését - közölte hivatalának közleménye. A Reuters hírügynökség értesülése szerint a miniszterelnököt szintén biztonságos helyre szállították.

A közösségi médiában látható élő közvetítések szerint az elnök rezidenciáján hogy több száz tüntető - néhányan zászlókba burkolódzva - Radzsapaksza elleni jelszavakat kiabálva zsúfolódtak be a szobákba és folyosókra. A felvételek szerint az épület előtt is több százan tolongtak. Biztonsági őrök nem voltak láthatóak.

A 22 millió lakosú szigetország súlyos devizahiánnyal küzd, nehezen jut hozzá az alapvető üzemanyag-, élelmiszer- és gyógyszerimporthoz, és az 1948-as függetlenség óta a legsúlyosabb gazdasági válságba sodródott.

A válság az után érte el az országot, hogy a koronavírus tönkretette az idegenforgalomtól függő gazdaságot, és csökkentette a tengerentúli munkavállalók hazautalásait, amit a hatalmasra duzzadt államadósság tovább súlyosbított. Az emelkedő olajárak és a műtrágyák behozatalának tavalyi tilalma pedig a mezőgazdaságot tette tönkre.