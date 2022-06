Leleplezés Ukrajnában: mégis jelen van a CIA

Habár a Biden-kormányzat leszögezte, nem fog amerikai csapatokat telepíteni Ukrajnába, az amerikai titkosszolgálat, a CIA néhány alkalmazottja továbbra is titokban tevékenykedik az országban, elsősorban a fővárosban, Kijevben – írja a The New York Times. Ezek az ügynökök koordinálják az Egyesült Államok által az ukrán erőkkel megosztott hatalmas mennyiségű hírszerzési információ nagy részét – írja a cikk alapján a Portfolio.

A The New York Times riportja szerint az Ukrajnában tevékenykedő CIA-ügynökök az amerikai kormány által az ukrán kormánynak nyújtott hírszerzést irányítják, munkájuk nagy részét Kijevben végzik. Bár az amerikai kormány nem ismeri el, hogy az amerikai titkosszolgálat Ukrajnában vagy bármely más országban tevékenykedik, Oroszország és a világ más hírszerző szolgálatai tudatában vannak jelenlétüknek.

Az orosz invázió február 24-i megindulása előtt Amerika kivonta 150 fős katonai kiképző egységét. Ugyanakkor három, név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselő állítása szerint néhány tucat kommandós más NATO-tagállamokból (Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada, Litvánia) jelenleg is dolgozik Ukrajnán belül. Ők kiképeznek és tanácsokkal látnak el ukrán csapatokat, és a helyszínen biztosítják a fegyverek és egyéb segélyek eljuttatását.

Nem sokkal az invázió megindulása után az amerikai hadsereg 10. speciális csoportja, amely a háború előtt ukrán kommandósokat képzett ki Nyugat-Ukrajnában, csendben egy koalíciós tervezősejtet hozott létre Németországban, hogy koordinálja az ukrán kommandósoknak és más csapatoknak nyújtott katonai támogatást.

A sejtben időközben 20 ország fegyveresei vállaltak szerepet.

A sejt, amelyet az Afganisztánban alkalmazotthoz hasonló módon szerveztek meg, része műveleti és hírszerzési sejtek egy nagyobb csoportjának, amelyeket a Pentagon Európai Parancsnoksága vezet, hogy felgyorsítsa a szövetséges segítséget az ukrán csapatoknak. A kommandósok nem tartózkodnak a frontvonalon az ukrán csapatokkal, hanem az ország más részein lévő parancsnokságokról vagy távolról, titkosított kommunikáció útján adnak tanácsokat.

Nyitókép: MTI/EPA/Abaca/Olivier Douliery/pool