A franciák sem kapnak már orosz gázt, de nem bánják

A francia gázszállító hálózat, a GRTgaz pénteken bejelentette: az orosz vezetékes földgázszállítások megszakadása ellenére nincs ellátási hiány Franciaországban. A gázellátást ugyanis több forrásból biztosítják, és a Spanyolország felől érkező vezetékes importot Párizs a közelmúltban növelte, emellett cseppfolyósított földgázból (LNG) is jelentős mennyiséget vásárolt közeli terminálokról.

A GRTgaz előzőleg megerősítette, hogy június 15. óta egyáltalán nem érkezik vezetéken orosz földgáz, miután a Franciaország és Németország közötti szakaszon megszakadt az áramlás.

Franciaország gázellátásának mintegy 17 százalékát biztosítja Oroszországból, ez gázvezetéken vagy cseppfolyósított földgáz (LNG) formájában, hajón érkezik az országba. Az importált gáz jelentősebb része általában vezetéken érkezik, Németországon keresztül.

A szállítás már 60 százalékkal csökkent az év eleje óta, és a németországi importálási ponton idén már csak 10 százalék áramlott át - jelezte a GRTgaz. Két napja azonban egyáltalán nem érkezik földgáz ezen a ponton.

A GRTgaz nem ismeri a leállítás hivatalos okát, de azt megelőzően a Gazprom jelentősen csökkentette a szállításait Németország felé, a Északi Áramlat-1 gázvezetéken keresztül.

A GRTgaz arról is biztosította a közvéleményt, hogy télen nem lesz hiány, miután a francia gáztárolók jelenleg 56 százalékos töltöttségi szinten vannak, ami 5 százalékkal több a múlt év azonos időszakában feljegyezett értékhez képest.

Az AFP hírügynökség a helsinki székhelyű Centre for Research on Energy and Clean Air kutatóintézet jelentésére hivatkozva azt írta, hogy az orosz cseppfolyós gáznak Franciaország a legjelentősebb felvásárlója az egész világon.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt