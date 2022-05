Koronavírus - Bécsben fontos előírások maradnak életben

Ausztriában június 1-jétől a kereskedelemben és a tömegközlekedési eszközökön is felfüggesztik a koronavírus-járvány miatt elrendelt maszkviselési kötelezettséget három hónapra - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Johannes Rauch egészségügyi és Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter. A kórházakban és az idősotthonokban továbbra is kötelező a maszkviselés.

Bécs önkormányzata azonban szerdán bejelentette, marad a szigorúbb járványügyi intézkedéseknél. Az osztrák fővárosban az egészségügyi intézményekben,

a tömegközlekedési eszközökön, gyógyszertárakban június 1-je után is FFP2-es maszkot kell hordani.

"A járványnak még nincs vége. A maszkviselési kötelezettség bevált, az FFP2-es maszkok megvédenek a fertőzésektől – a koronavíruson túl is. Nekünk még mindig a lakosság egészsége a legfontosabb" – indokolt Bécs polgármestere, Michael Ludwig.

Fenntartják az otthon használatos gargalizálós PCR-teszteket biztosító „Alles gurgelt” tesztelési hálózatot is, és továbbra is arra bíztatják a lakosságot, hogy folyamatosan teszteljenek.

Nyitókép: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images