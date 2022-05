Majomhimlő: utazási korlátozások bevezetése sem kizárt

Az emberről emberre a korábbi tapasztalatok szerint nehezen terjedő vírusfertőzés amellett, hogy aeroszolok segítségével légi úton is terjedhet, a kiütésekkel és testnedvekkel közvetlen testi kapcsolat révén történő érintkezés útján is fertőzhet, írja a Euronews.

A mostani kitörés kapcsán azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik háztartásában fertőzött él, vagy testi kapcsolatot létesítettek egy majomhimlős személlyel. Némi rizikója annak is van, ha védőruházat nélkül cserél valaki egy fertőzött ágyán ágyneműt. David Heymann, a WHO vezető kutatója ugyanakkor úgy véli, a mostani megbetegedések hátterében két, Belgiumban, illetve Spanyolországban tartott, meleg és biszexuális férfiak számára szervezett esemény áll.

Száz fölött az esetek száma

A fertőzésből a legtöbben néhány hét alatt spontán gyógyulnak, a majomhimlő mortalitása alacsony, a tünetek is enyhék. Kifejezetten majomhimlőre fejlesztett oltás nincs, ám a fekete himlő elleni oltás 85 százalékos védelmet nyújt a majomhimlő ellen is a két kórokozó közeli rokonsága révén. Éppen ezért

azok, akik 1979 előtt születtek, védettek is a majomhimlővel szemben,

mivel hazánkban eddig oltottak fekete himlő ellen. Veszélyben az immunhiányos állapotú emberek mellett az állapotos nők és a 12 év alatti gyerekek vannak.

Jelenleg már több mint 100 majomhimlős esetet igazoltak legalább kilenc európai országban, valamint az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. Az Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália, Németország, Belgium, Franciaország, Hollandia, Olaszország és Svédország is jelentett majomhimlős esetet, sőt, már Bécsben is van gyanús beteg.

Megvan az első szlovén eset is Az érintett férfi Spanyolországban nyaralt a közelmúltban. A Kanári-szigetekről való hazatérést követően jelentkeztek nála a tünetek. Az érintett állapota stabil, dolgoznak azon, hogy a betegség további terjedésének elejét vegyék az országban. (MTI)

Van, ahol már karantént alkalmaznak

A majomhimlő megjelenése Európában atipikus a szakértők szerint: leginkább Közép- és Nyugat Afrikában szoktak ilyen fertőzések előfordulni.

Az érintett országok némelyike már alkalmaz karantént a betegekre: az Egyesült Királyságban és Belgiumban

21 napra került karanténba az, aki majomhimlős lesz.

Belgiumban a kontaktok nem kerülnek karanténba, az Egyesült Királyságban viszont igen.

Belgiumban egy Darklands nevet viselő fétisfesztiválra tudják visszavezetni a megbetegedéseket, Spanyolországban egy madridi szaunaparti mellett egy Kanári-szigeteken tartott rendezvényen történhetett fertőzésátadás. Az eddig ismert egyetlen dán beteg és a négy olasz fertőzöttből kettő is járt a közelmúltban Spanyolországban.

Fel fog futni a fertőzöttek száma

Jelenleg nem vezettek még be utazási korlátozásokat a megbetegedések kapcsán, de Hans Kluge, a WHO európai igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a fesztiválszezon közeledtével nőhet az esetek száma. Ez még Európa egészét érintő korlátozásokat is eredményezhet a nyár folyamán.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is az esetszámok felfutására számít a következő hetekben, mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában. Ő ugyanakkor nem gondolja, hogy súlyosabb járvány alakulhat ki a közeljövőben.

Nyitókép: Paco Burgada/Getty Images