Bendarzsevszkij Anton: két üzenete is van az orosz katona elítélésének

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy kijevi bíróság azt az orosz katonát hétfőn, aki beismerte, hogy az Ukrajna ellen indított orosz háborúban agyonlőtt egy civil lakost az északkelet-ukrajnai Szumi megyében. A háborús bűnként tárgyalt gyilkosság perében a bíróság elfogadta az orosz katona, Vagyim Sisimarin elleni bizonyítékokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a gyilkosságot előre megfontolt szándékkal követte el. A bíróság egyben elutasította a védelem azon érveit, hogy a katona parancsot követett. Vagyim Sisimarin az első orosz katona, akit Ukrajnában bíróság elé állítottak háborús bűntett elkövetésének vádjával.

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője szerint mondható, hogy az ítéletnek szimbolikus üzenete van, de ennél azért szerinte sokkal többről van szó. Nem egy elszigetelt esetről tudni, az ukrán főügyészség rengeteg más ilyen esetben is nyomoz. A nehézséget az jelenti, hogy hogyan tudnak megfelelő adatokat, megfelelő bizonyítékokat szerezni. Ehhez akár az elfogott katonáknál lévő mobiltelefonok adatait használják, vagy az adott településeken lévő webkameráknak a felvételeit, de nehéz bizonyítani, hogy milyen bűncselekményeket követett el az adott katona - fejtette ki.

A Danube Istitute kutatási igazgatója azt mondta, az ítélet ukrán remények szerint egyrészt visszatartó erejű lehet, az orosz katonáknak szánt üzenet, hogy senki sem maradt büntetlen. Másrészt üzenet a nyugati partnerek felé is, hiszen mutatja azt, hogy valóban dokumentálhatóan, igazolhatóan be lehet bizonyítani azt, hogy orosz katonák atrocitásokat követnek el Ukrajna területén, és nemcsak a katonai célpontok ellen támadtak, hanem fegyvertelen civil lakosságot is gyilkolnak, fosztogatnak és minél előbb meg kell gállítani az orosz hadsereget, és ehhez Ukrajna a legmodernebb legjobb ütőképességét fegyvereket kéri.

Ukrajnának arra nem sok esélye van, hogy bárkit is az orosz politikai vagy politikai vezetésből akár a hágai Nemzetközi Bíróságon elítéljenek. A nemzetközi eljárás lehetőségének függvényében addig az az opció marad, hogy helyi szinten a már elfogott katonák vagy akár távollétükben az orosz hadsereg képviselői, akár politikusok ellen folytatnak büntetőeljárásokat – hívta fel a figyelmet a szakértő, aki emlékeztetett arra is, hogy van nyomozás több orosz politikus ellen is a háborúhoz vezető döntések vagy kijelentések miatt. Hozzátette, hogy Oroszországban is indult eljárás ukrán politikusokkal szemben például etnikai gyűlöletkeltés vagy az orosz hadsereg diszkreditációja vádjával.

