Négy okot lát a magas orosz veszteségarány hátterében a brit hírszerzés

Oroszország "különleges katonai műveletének" három hónapja alatt valószínűleg annyi fegyverest veszített, mint a Szovjetunió kilencéves afganisztáni háborúja során - írta friss hírszerzési jelentésébe az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma (MOD).

A szervezet hozzáteszi, hogy a magas veszteségarány oka a rossz taktika, az orosz csapatok elégtelen légi fedezete, a rugalmasság hiánya, valamint a parancsnoki megközelítés, amely hajlamosít a hibák megismétlésére.

A minisztérium azt is közölte, hogy a háborúval kapcsolatos "nyilvános elégedetlenség" növekedhet Oroszországban az ukrajnai áldozatok számának növekedésével párhuzamosan.

