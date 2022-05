Ezrekkel nagyobb lehet a háború civil áldozatainak száma a hivatalosnál

3381 főnél sokkal több civil halhatott már meg az ukrajnai háborúban, figyelmeztetett Matilda Bogner, az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője. Mariupol kikötőiben is annyian halhattak meg, hogy az már drámai mértékben megemeli az áldozatok teljes számát, írja a The Guardian.

"Dolgozunk a becsléseken, de egyelőre annyit mondhatok, hogy ezrekkel magasabb, mint az általunk jelenleg közölt számok. Mariupol fekete lyuk, ahová nehéz volt bejutnunk, és ahonnan nehéz volt teljesen megerősített információkat szereznünk" – mondta Matilda Bogner egy genfi sajtótájékoztatón, amikor a halálos áldozatok és sérültek teljes számáról kérdezték.

Állóháború zajlik a fronton

A Harkiv megyei Izjumban nemrég találtak meg több tucat holttestet egy ötemeletes ház romjai között.

Az ENSZ adatai szerint

8 millióan kényszerültek elmenekülni lakhelyükről

Ukrajnán belül.

Mind az ukrán, mind az orosz katonai tisztviselők előrehaladást jelentettek az ország déli és keleti részéért vívott harcokban – úgy tűnik, a hosszú front mentén található, már szétbombázott kis falvakért és városkákért oda-vissza harcok zajlanak. Különösen Harkiv térségében igaz ez. Miután a váratlanul heves ellenállás arra kényszerítette a Kremlt, hogy több mint egy hónappal ezelőtt feladja a Kijev megrohamozására irányuló erőfeszítéseit, az oroszok Donbasz, Ukrajna keleti ipari régiójának elfoglalására összpontosítottak. A harcok jelenlegi állása: a halványabb rózsaszín területek jelölik az oroszok kontrollálta területet, a sötétebbek a friss előrenyomulást, a sárgák pedig azokat, ahol az ukránok visszanyerték a kontrollt

Eközben Ukrajna létfontosságú fekete-tengeri kikötője, Odessza ismételt rakétatámadásnak volt kitéve. Egy ember meghalt és öt megsebesült a harcokban. Az ukrán védelmi stratégiai központ szerint három hiperszonikus rakétát is kilőttek az oroszok.

Az ukrán hadsereg vezérkara az egész országra vonatkozóan fokozott rakétafenyegetésről beszélt.

Az ukrán hadsereg az Egyesült Államok által ígért 90 M777-es nagy hatótávolságú tábori ágyúból 85-öt már megkapott, valamint 100 ezer lőszert is a beígért 184 ezerből. Az amerikai hadsereg Európában 310 ukrán katona kiképzését fejezte be az ágyúk kezelésére, további 50-en pedig jelenleg is képzésen vesznek részt.

Az acélműben még mindig vannak civilek

Mariupolban továbbra is heves harcok folytak az Azovsztal acélmű környékén, ahol még mindig mintegy 2000 ukrán védő tartja magát. Annak ellenére, hogy azt állították, hogy az összes ott menedéket kereső civilt evakuálták, kedden hírek szerint körülbelül százan még mindig az üzem területén tartózkodnak. Annak kevés jele van, hogy a háború egyhamar véget érne. Kibertámadással vádolják az oroszokat

5800 német szélturbina is leállt emiatt, a Viasat vállalat több tízezer modemje ment tönkre.

Ezek helyett újakat kellett szállítaniuk felhasználóiknak.

Az EU szerint ez is Oroszország felelőtlen kibertéren belüli viselkedésének jele: az ukrán sereget célozták, mégis nagy kárt okoztak világszerte. Az USA, az EU és az Egyesült Királyság vádolja azzal Oroszországot, hogy ők semmisítették meg közösen működtetett műholdas kommunikációs hálózatukat nem sokkal a háború kezdete előtt.5800 német szélturbina is leállt emiatt, a Viasat vállalat több tízezer modemje ment tönkre.Ezek helyett újakat kellett szállítaniuk felhasználóiknak.Az EU szerint ez is Oroszország felelőtlen kibertéren belüli viselkedésének jele: az ukrán sereget célozták, mégis nagy kárt okoztak világszerte.

