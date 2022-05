Tetemes veszteségeket hoz sok cégnek a sanghaji lezárás

Sanghaj lakosai abban reménykednek, hogy végre megszabadulnak a lezárásoktól: a várost elkezdték fertőtleníteni, hamarosan pedig megkezdődik a fokozatos nyitás. Az elmúlt öt hétben a város lakossága sokat szenvedett, különös tekintettel azokra, akik igazán veszélyeztetettek a vírus szempontjából.

Nem számított, milyen idős ember az, aki pozitív teszteredményt produkál, karanténintézményekbe vitték akkor is, ha 90 vagy akár 100 éves, idős emberről volt szó. A gyógyszerekhez való hozzájutás is nehezített volt ebben az időszakban mindenki számára, a rokonok pedig aggódtak a nem ritkán mobilitásukban is korlátozott, tömeges karanténba zárt emberek miatt.

Kérdéses a halottak valós száma

A BBC-nek egy helyi arról számolt be, hogy 90 éves nővére egy ötágyas szobába kerülve hunyt el egy ilyen intézményben - később azt is megtudta, hogy az összes szobatársa meghalt. A BBC egy sms-váltást is kapott, amelyben egy kórházi alkalmazott arról ír, rengetegen halnak meg az intenzív osztályokon - miközben a hivatalos halálozási számok igen alacsonyak.

Ezek szerint mindössze

491 sanghaji halt meg a kitörésben,

a legtöbben idősek és oltatlanok. A 60 év fölötti sanghajiaknak mindössze 38 százaléka kapott két adag oltást. Egyes kerületekben most igyekeznek ezt feljebb tornázni.

Bármikor újrakezdődhet

Kína hozzáállása a vírushoz eközben változatlan: zéró Covid. Ez a politika egyre komolyabb kihívások elé állítja ugyanakkor az államot, és egyre nagyobb nehézséget jelent.

A cél most az, hogy a karanténterületeken kívül ne legyenek új esetek,

ennek érdekében pedig az embereket nemcsak kiemelik otthonukból, de sokszor be is zárják abba őket, miközben az élelmiszerellátást továbbra sem mindig tudják megoldani.

A legnagyobb gond ugyanakkor az, hogy a zéró Covid jellege miatt hasonló eset bármikor bekövetkezhet: akár egy hónap múlva ismét lezárhatják akár teljes Sanghajt, ha egy fertőző variáns, vagy akár ismét az omikron bejut oda.

A cégek is megszenvedik

Eközben számos nemzetközi cég beszél arról a CNBC cikke szerint, hogy a kínai lezárások globálisan befolyásolják működésüket. A Starbucks üzleti eladásai 23 százalékkal estek vissza az országban. Az Apple-nek összeszerelő üzemei vannak a városban - ezek leállása

4-8 milliárd dolláros kiesést okozhat

számukra ebben a negyedévben, amit a chiphiány csak fokoz. Az Estee Lauder sanghaji elosztóüzeme révén érintett, ezért módosítaniuk kellett üzleti terveiken. Az érintett cégek arra is felhívták a figyelmet, hogy a kínai koronavírus-helyzet kiszámíthatatlan, így nem tudják, mit várhatnak még a jövőben.

Nyitókép: MTI/EPA/Alex Plavevski