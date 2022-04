Kigyulladt egy oroszországi lőszerraktár az ukrán határ közelében – videók

Egy lőszerraktár kigyulladásáról számolt be az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod megyében lévő Sztaraja Nyelidovka faluból Telegram-bejegyzésében Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója.

Gladkov szerint lakóépületekben nem keletkezett kár, civil áldozatok nem voltak. A kormányzó később azt közölte, hogy a lőszerraktárban keletkezett nyílt tüzet eloltották.

Az Interfax hírügynökség az írta, hogy ezt megelőzően, helyi idő szerint hajnali háromkor robbanás hallatszott Belgorod város központjából, majd fél óra múlva újabb három.

Ezen a belgorodi videón vélhetően egy rakétamegsemmisítő fénye látszik az égen:

Russian air defense reportedly targeted an object over Belgorod at 3:35 am pic.twitter.com/0yJrA4I0Qe