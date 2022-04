Az amerikaiak fegyverszállításra szólítják fel szövetségeseiket Kijev számára

Az orosz erők továbbra is nagy nyomás alatt tartják Kelet- és Dél-Ukrajnát: a Moldovában található Transz-Dnyeszter is támadások alatt áll második napja, és két nagy teljesítményű rádióantennát is kiiktattak az ukrán határ közelében a Sky News cikke szerint.

A támadásokért senki sem vállalta a felelősséget, de Ukrajna Oroszországot tartja felelősnek - a nemzetközi aggodalmak pedig egyre erősebbek azzal kapcsolatosan, hogy a harcok hamarosan átlépik a határokat.

Eközben az is lehetséges, hogy Ukrajna is hasonló politikát folytat: a jelentések szerint robbanások történtek egy Belgorodban lévő fegyverraktárnál, Oroszországban, a szakadár moldáviai terület illetékesei pedig Ukrajnából érkező támadásokat emlegettek.

Veszélyes helyzetről beszélt a NAÜ főigazgatója

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter Németországban 40 ország tisztviselőinek találkozóját hívta össze egy amerikai légitámaszponton, ahol a küldötteket ara kérte: értsék meg és támogassák az ukrán igényeket.

Eközben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója Csernobilban járt. Rafael Mariano Grossi az erőműben kedden tartott beszédében elmondta, hogy amikor az orosz csapatok februárban átvették az irányítást, olyan nukleáris biztonsági helyzet alakult ki, amely balesethez vezethetett volna.

Az erőmű már újra ukrán kézen van, de egy másik ukrán atomerőmű fölött még az oroszok gyakorolnak felügyeletet:

Zaporizzsjában a harcok márciusban károkat is okoztak az erőműben.

Moszkva most a kelet-ukrajnai, többségében orosz nyelvű ipari régió, a Donbasz elfoglalására összpontosít. Válaszul Ukrajna nehézfegyvereket kér nyugati támogatóitól: Németország már bejelentette, hogy harckocsikat küld, amelyek megfelelnek a régió földrajzi viszonyainak.

Az első diplomaták már visszatértek Ukrajnába

Mindeközben az amerikai diplomaták kezdtek visszatérni Ukrajnába, első csoportjuk kedd reggel lépte át a lengyel-ukrán határt és utazott Lvivbe egynapos szolgálatra. Ned Price külügyminisztériumi szóvivő elmondta, hogy a hivatal felgyorsította a kijevi amerikai nagykövetség újranyitásának felülvizsgálatát, amelyet nem sokkal azelőtt zártak be, hogy Oroszország február 24-én megszállta Ukrajnát, és reméli, hogy a nagykövetség működése a főváros biztonsági helyzetének függvényében a lehető leghamarabb újraindulhat.

Nyitókép: MTI/AP